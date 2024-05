Amikor a kérdést feltettük, még nem sejthettük, hogy a kommentszekció felrobban erre a felhívásra. Hiszen az emberek többsége féltve őrzi a galériája tartalmát, de szerencsére többen voltak azok, akik büszkélkedni szerettek volna a vizuálisan nehezen vagy éppen félreértelmezhető képeikkel.

Ez egy krumpli.

Nos, elmondhatjuk, hogy a kép nem vegyes, vagy pusztán csak arról van szó, hogy minden hozzászólónak egy rugóra jár az agya.

Szerintünk Afrika.

A legtöbb fotón fallikus szimbólumnak is beillő alakok, formák, árnyékok láthatóak. De nem akarunk segíteni, mindenki értelmezze úgy, ahogy szeretné a feltöltött furcsaságokat. Azt azért megjegyeznénk, hogy a fallikus szimbólumokkal nincs semmi gond, hiszen például az obeliszk is ilyen, akár csak az Eiffel-torony, amely nem csak a férfiasságot, a teremtő erőt, de az ég és föld közti kapcsolatot is szimbolizálják.

Géza, kék az ég.

Természetesen nem hiányozhatnak a cicás, kutyás állati fotók sem, ahogyan az érdekes formájú felhők, ételek és szelfik is bekerültek a kommentek közé.

Tojásos nokedlitorta salátaágyon.

Paradicsom?

Diétás kifli.

Nem belevaló cica.

Babakutya.

Ennél cukibb ma már nem lesz.

Persze olyan is volt, aki nem merte feltölteni legfurább képét, tartva attól, hogy tiltást kap a közösségi oldalon.