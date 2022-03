A somogyiak tisztára mosott autóin szerda reggel sáros foltok éktelenkedtek. Voltak akik megijedtek a reggeli esővel érkezett vöröses színű por, amely meg tudott tapadni az autókon, ablakokon.

Sárral terítette be az időjárás az autókat.

A jelenség nem természetellenes, hiszen szaharai por mosódott ki a levegőből egy légköri képződmény miatt. – Egy erős ciklon alakult ki Afrika térségében, a Celia viharos szelet vitt Spanyolországba és Portugáliába. S felkavarta a sivatagi port is, amelyet egy hidegfrontja hozzánk is elhozott – mondta kérdésünkre Somfalvi-Tóth Katalin, a MATE Kaposvári Campus meteorológusa. Nálunk, Somogyban nem esett sok sáros eső, de az északi és északkeleti országrészben jóval több hullott, mivel ott több a csapadék is, amely kimossa a port a levegőből.

Esővel érkezett a szaharai por Somogyba.

Somfalvi-Tóth Katalin elmondta: nem új keletű dolog, hogy szaharai por kerül a levegőnkbe. – Az Európa területén lerakódó szaharai por döntő szerepet játszott a Földközi-tenger térségében jellemző terra rossa mediterrán talajtípus kialakulásában, valamint a Kárpát-medencében is jellemző lösz talaj kialakulásában, tette hozzá.

A meteorológus felhívta a figyelmet, hogy mivel már most az év elején volt egy ilyen jelenség, ezért számíthatunk rá, hogy több hasonló várható még az idén.

Kezdődik a szálló szaharai por szezonja

A meteorológus felhívta a figyelmet, hogy mivel már most az év elején volt egy ilyen jelenség, ezért számíthatunk rá, hogy több hasonló várható. Amikor nálunk tavasszal melegszik a légkör, ott is aktívabbá válik, nagyobb a napsugarak beesési szöge és élénkebb a légmozgás is, ezért lehetséges, hogy gyakrabban érzékeljük a szaharai port Európában is, magyarázta a kaposvári szakember.

Hogy mennyire látszik meg a szabadban lévő felületeken az attól is függ, hogy esővel érkezik -e a por vagy sem. Hiszen olyan állapot is előfordulhat, hogy csak por hullik. Így elfújhatja a szél, s nem is vesszük észre a sivatagi port. De, ha esővel társul az feloldja és megtapad a fémen és az üvegen is.