– Huszonöt éve hatan, négy autóval kezdtük el a Technik Pikniket és akkor is havazott – mondta Punik László, a Somogyi Veterán Járműbarátok Egyesülete tiszteletbeli elnöke. Hozzátette: miután a reggeli havazás csillapodott, egyre többen látogattak ki az öreg járgányok fesztiváljára, ahol ezúttal katonai járművekből sem volt hiány.

Punik László 1941-es gyártmányú Willys dzsipje felkeltette az érdeklődők figyelmét. – Ez a jármű a normadiai partraszálláson is részt vett, Franciaországban vette meg egy kocsmáros, majd egy taszári idegenlégióshoz került, tőle vásároltam meg én – mutatta a katonai járművet, amelynek az üzemanyagkannája és rádiója is eredeti.

Sokan megálltak a negyvenkét éves rendőr Zsigulinál is. – Még a szirénája is működik, egyenruha is található benne, korábban a Csiky színház Korai menyegző című filmjében szerepelt – mondta el Somogyvári János, a Somogyi Veterán Járműbarátok Egyesületének elnöke. Hetesi Gábor, a rendőrautó tulajdonosa elmondta: a járművet pár hónap alatt sikerült felújítania.

Az orosz, amerikai és német katonai gépek mellett szépkorú Opel Kadettet és vénséges Jáva motorokat is hoztak a gyűjtők. Orbán Tibor 1990-es Trabanttal érkezett a piknikre. – Két éve újítottuk fel és azóta szinte minden nap használom – mondta el a kiskorpádi fiatal. Hozzátette: a találkozón nem először jár, s mindenki érdeklődve nézte és gratulált a szép állapotú járgányához.

Érkeztek látogatók Nyírbátorból és Bonyhádról is. – Mindössze egy-két alkalmat hagytam csak ki, most egy kocka Ladával érkeztem – mondta el Győrfi Attila. A Tolna megyei férfinak 11 veterán járműve van. – Akit a veterán járművek elbűvölnek, az függő lesz, nem tudja abbahagyni. – Egy a katonai cabrióm is van, de azt inkább ebben a hóesésben nem vettem elő – tette hozzá nevetve.



Fotók: Lang Róbert