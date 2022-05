A koronavírus-járvány miatt az elmúlt évben elmaradt az elsőáldozás Marcaliban, az idén azonban a hittanosoknak már megtarthatták. Az ünnepi szentmisét Kiss Iván címzetes prépost, plébános celebrálta a Gyümölcs­oltó Boldogasszony Plébániatemplomban. Az istentisztelet különlegességeként Kiss Iván olyan miseruhában mutatta be a szentmisét, amelyet tavaly Budapesten, a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszuson viseltek a papok, valamint az ott használt egyik kehelyből áldoztatta meg a marcali gyermekeket. A 25 elsőáldozó fiú és lány többsége negyedik osztályos diák, de rajtuk kívül voltak néhányan idősebbek is, akiknek eddig különböző okok miatt nem volt alkalmuk az elsőáldozásra, s most pótolták.