Lakásvásárlás előtt…

Ha nincs mindennapos ismeretünk az ingatlan adás-vétel világában, akkor komoly vételi szándék esetén bízzunk meg egy szakembert az ingatlan értékének a meghatározásával. Segítségünkre lehet ingatlanos vagy hivatalos értékbecslő ebben, aki biztosan naprakész az aktuális árakkal és kínálattal – ezután már reális képünk lesz arról, hogy mekkora összegről érdemes ajánlatot tennünk.

Nulladik lépésben pedig legyünk tisztában anyagi lehetőségeinkkel! Ha hitellel vásárolnánk ingatlant, akkor mindenképp járjunk utána, hogy mekkora összeget tudunk felvenni, ebben segítségünkre lesz a lakáshitel-kalkulátor.

Tippek alkudozáshoz

Az alábbi tanácsokat követve sikeres lehet az „ajánlattételünk” és hamarosan saját otthonunkban élvezhetjük az életet!

Tegyünk észszerű ajánlatot!

Fontos, hogy az első ajánlattételkor ne mondjunk túl alacsony összeget, hiszen az komolytalan ajánlatnak, sőt, bizonyos esetekben akár sértőnek is minősülhet az ingatlantulajdonos szemében. A nagyon nem reális ajánlattal akár meg is szakadhat az alkudozás folyamata már az elején, hiszen az eladó nem biztos, hogy tesz rá ellenajánlatot. Ha nem vagyunk biztosak abban, hogy mekkora összeget ajánljuk elsőként az ingatlanért, ahogyan fentebb említettük, kérjük ki szakember véleményét, aki segít pontosítani elképzelésünket!

Legyünk kompromisszumkészek, de határozottak!

Ahhoz, hogy az eladói és vevői összegek közelítsenek bizony mindkét félnek kompromisszumképesnek kell lennie. De nem szabad átesni a ló túloldalára sem, ne legyünk túl engedékenyek, álljunk ki elképzelésünk mellett, érveljünk megfelelően! Sokszor már az ingatlanhirdetés szövegében feltüntetik, hogy mennyire nyitott az eladó a meghirdetett áron aluli ajánlattételekre, ha azt olvassuk, hogy irányár vagy az ár alkuképes, akkor bátrabbak lehetünk.

Tipp: Nem csak összegben alkudhatunk: ha a lakást bútorozatlanul hirdetik, de berendezve is tetszetős számunkra, akkor akár ez is az alku tárgyát képezheti.

Számoljunk hitellel!

Egy alkufolyamat megkezdése előtt mindenképp legyünk tisztában azzal, hogy mennyi pénz áll rendelkezésünkre az ingatlanvásárláshoz. Természetesen ez teljesen önerőből finanszírozva nem igényel nagy utánajárást, de a legtöbben lakáshitelt is igénybe vesznek, melynek feltételezhető összegét jó ismerni. Számoljuk ki lakáshitel-kalkulátorral, hogy mekkora pénzösszegre leszünk jogosultak, ez stabil alapot ad majd az alkudozáshoz is!

Kérjük szakember segítségét!

Nemcsak ingatlaneladás kapcsán kereshetünk ingatlanos szakembert, hanem ingatlankereséskor is, ha félnénk például az ajánlattételi folyamattól, akkor egy szakember ezt a terhet leveszi a vállunkról. Ilyen esetben ő kommunikálja és támasztja alá majd ajánlatunkat, illetve reagál az ellenajánlatra.

Hitelfelvétel okosan

Egy lakáshitel felvétele akár 15-20 vagy 25 éves elköteleződést is jelenthet, így mindenképp alaposan utána kell néznünk, hogy melyik hitelajánlattal járunk a lehető legjobban hosszú távon is. Ebben segítségünkre lehet egy független hitelszakértő, aki a paramétereink alapján több hitelintézet ajánlatából kiválasztja a legkedvezőbbeket. De mi magunk is tájékozódhatunk, hiszen egy online lakáshitel-kalkulátor is összehasonlítja az eltérő ajánlatokat.

Fontos, hogy ne csak a havi törlesztőrészlet mértékét vegyük figyelembe, hanem a kiszámíthatóságot is – például nem mindegy, hogy fix vagy változó kamatozású a hitel. Emellett mindig vessük össze az adott hiteltermékeknél a THM mértékét is, amelyből kiderül, hogy az adott hitel felvétele után egy év alatt a tőkén túl mekkora összeget kell visszafizetnünk.

Az ingatlanpiacon is jellemző az alkudozás, csak itt ajánlattételi folyamatnak nevezzük, és bizony egy-egy jó alkuval akár milliókat spórolhatunk a meghirdetett árhoz képest. Ahhoz, hogy ismerjük az anyagi mozgásterünket mindenképp legyünk tisztában azzal, hogy milyen pénzösszegből tudunk vásárolni, illetve mi a reális értéke a kiszemelt ingatlannak.