Ilyen például az elhízás, ami a WHO szerint a leggyakoribb nem fertőző krónikus betegség a világon. A túlsúlyos gyerekeknél nagyobb esély van arra, hogy magas vérnyomás, szív- és érrendszeri problémák vagy anyagcserebetegségek, például 2-es számú cukorbetegség alakuljon ki. Megfelelő táplálkozással tudunk tenni azért, hogy elkerüljük ezeket a betegségeket, a szűrővizsgálatoknak köszönhetően pedig időben kiderülhet, ha mégis kezelésre van szükség ahhoz, hogy a fiatalok teljes életet élhessenek. A gyermekeket gyógyító szakemberek számára meghirdetett K&H gyógyvarázs pályázaton ezért idén az anyagcserebetegségek felismerését és gyógyítását segítő műszerekre kiemelt figyelem jut. Egy kisbaba hozzátáplálásakor még jobban odafigyelnek a szülők az egészséges ételekre, de ahogy cseperedik a gyerek, a napi rohanásban egyre jobban háttérbe szorulhat ez a hozzáállás. Többször előkerülnek a nassolnivalók és édességek, a család a TV előtt eszik, az étkezések rendszertelenné válnak, gyümölcs és zöldség is kevésbé kerül az asztalra. Az egészségtelen táplálkozás és a mozgáshiány azonban kihatással van a gyerek egész szervezetére, és számos olyan betegséget idéz elő akár már fiatalkorban is, ami régen leginkább a felnőttek „kiváltsága” volt. Ilyen például a túlsúly és az elhízás, amely hazánkban az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet szerint minden 5. gyereket érint. Ez egyrészt pszichés nehézségekhez vezethet, hiszen a túlsúllyal küzdő gyerek nem elégedett saját testével, másrészt igen komoly testi betegségeket is előidézhet, például magas vérnyomást, szív- és érrendszeri problémákat valamint anyagcserezavarokat.

Jó hír azonban, hogy megfelelő táplálkozással tudunk tenni azért, hogy ezek ki se alakuljanak, ha pedig más okból mégis megbetegszenek a gyerekek, szűrővizsgálatokkal a problémák időben felismerhetők és kezelhetők. Az idén 20 éves K&H gyógyvarázs program ezért most az anyagcsereproblémák diagnosztikáját és gyógyítását segítő orvosi műszerekre kiemelt figyelmet fordít, hogy az orvosok okos döntéseinek hála minél hamarabb kiderüljön, ha gond van, és a kezelés mielőbb megkezdődhessen.