Teljesen új kalandpark, mászófal és sportpálya várja a gyerekeket idén nyártól a fonyódligeti Erzsébet-táborban. A Balaton partján állami támogatással újultak meg a játszóeszközök, amelyeket vasárnap már ki is próbálhattak az első ottalvók.

Darabánt Judit, az Erzsébet-táborok kommunikációs igazgatója lapunknak elmondta, tíz héten keresztül fogadja a gyerekeket a szervező Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány. A fiatalok naponta 30 különféle élményprogramon vehetnek részt, melyek között lesznek hagyományőrző, közösségépítő, kulturális, sport-, ismeretterjesztő és digitális kompetenciát fejlesztő foglalkozások is.

Darabánt Judit kiemelte, kézműveskedés, sétahajózás, vízi kalandpark, színházi előadás, és még rengeteg program teszi színessé a táborozók vakációját. A Balaton déli partján elhelyezkedő táboron kívül az iskolásokat Zánkán is várja Erzsébet-tábor. A balatoni gyermektáborok mellett családi, gyógyító, diabétesz, napközi és erdélyi Erzsébet-táborokat is tartanak, amelyekben várhatóan több mint 130 ezren vehetnek részt idén nyáron.

A fizetős táborokba is sokan mennek majd a vakáció alatt. Tóth Béla, a Táborfigyelő.hu vezetője megkeresésünkre elmondta, az előzetes adatok szerint újabb rekordlétszámot hoz az idei nyári táboroztatás. Az oldalukon elérhető több mint ezer táborban mintegy 230 ezer gyermek nyaral majd. Legtöbben sport- és angoltáborban vesznek részt, de sokan választják a katonai és a honvédelmi elfoglaltságot is. Tóth Béla arról is beszélt lapunknak, a legtöbb minőségi tábort Pest vármegye kínálja, Somogy a harmadik helyen szerepel ezen a listán.

A napközis táborokért idén átlagosan 45 ezer, az ottalvósért 70 ezer forintot kell fizetni. Tízből négy tábor költségét már SZÉP-kártyával is ki lehet fizetni.



Érdemes sietni

Tóth Béla, a Táborfigyelő.hu vezetője elmondta: sokan az utolsó pillanatokig várnak a választással. A kínálat ugyan széles, de a legtöbb helyen már nagyon kevés hely maradt, ezért érdemes mielőbb lefoglalni a legmegfelelőbb nyári tábort.



Vármegyék táborkínálata



Pest 11,1 százalék Veszprém 10,7 százalék Somogy 10,1 százalék Bács-Kiskun 9,8 százalék Fejér 9,2 százalék Forrás: Taborfigyelo.hu

Táborozó gyerekek száma