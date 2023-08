Somogy Már a Zselic erdei lankáin is kerékpározhatunk az Aktív Magyarország jóvoltából elektromos kerékpárral. Az E-bringatúra program keretében a turisták a több mint kétszáz bicajos flottával az ország tizenkét tájegységén, s köztük már a Zselicben is részt vehetnek vezetett elektromosbringa-túrákon. Az www.ebringatura.hu felületen helyszínre, túrahosszra, időpontra szűrve is ki tudjuk választani a túrákat. A Zselic­be nemrégiben érkeztek meg azok a rásegítéses elektromos kerékpárok, amelyeket a túrázók használhatnak.

A havonta nyolc vezetett kerékpártúra három különböző nehézségű szakaszon zajlik a Kaposvárhoz közeli erdőségben. Ha valaki a meghirdetett túrákon kívül szeretne tekerni az erdőben, a bicajokat ki is lehet bérelni a Kardosfa Hotelben és a Bőszénfai Szarvasfarmon, a kiegészítőkkel, azaz sisakkal, zárral és láthatósági mellénnyel együtt.

A két létesítmény közös csomagokat is ajánl, amelyekben ajánlott erdei útvonalak, izgalmas programok, finom ételek is várják a kerékpárosokat. Az elmúlt években egyre népszerűbb az elektromos kerékpár használata a természetben, hiszen különösebb erőfeszítés nélkül járhatjuk be a vidéket, látogathatunk meg egy-egy erdei attrakciót és közben nem szennyezzük a természetet. G. L.