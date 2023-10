A hűvös, hideg időben visszaeshet a folyadékfogyasztásunk is. A szakemberek szerint inkább az étkezések között, jól felosztott módon, és elsősorban vizet kellene fogyasztanunk.

– Naponta körülbelül 30 milliliter folyadékot kellene elfogyasztanunk testsúlykilogrammonként – mondta Heszberger Edina dietetikus, táplálkozás-szakértő. – Ha meleg van, vagy fizikai munkát végzünk, akkor az előbbinél is több vizet kellene meginnunk. Tanácsos már reggel, éhgyomorra inni egy pohár vizet, és szerencsés, ha van rá módunk, hogy napközben is odakészítsünk magunk mellé egy félliteres üveget, ami emlékeztet a folyadékpótlás fontosságára. Hasznát vehetjük az okostelefonokon is elérhető figyelmeztető applikációknak is, de a lényeg elsősorban az lenne, hogy az étkezések között ne feledkezzünk meg a vízivásról. Jó, ha kortyonként, elosztva iszunk vizet, és nem egyszerre öntünk magunkba fél litert. Természetesen a leves is beleszámít a napi folyadékmennyiségbe, sok esetben azonban azért nem szerencsés a fogyasztása, mert nem kedvez az emésztőenzimek működésének.

Heszberger Edina szerint a vízfogyasztásra kellene nagyobb hangsúlyt fektetni, persze a melegebb italok, a citromfű-, a kamilla-, a hársfa- és más gyógynövényekből készült teák is beiktathatók ilyenkor az étrendbe. – Mindenképpen cukrozatlan folyadékot fogyasszunk – jegyezte meg a dietetikus. – Jó alternatíva lehet még citromos víz fogyasztása, ám az viszont többeknél refluxos tüneteket produkálhat.

A dietetikus szerint azért is probléma, hogy sokaknál nem rendszeres a folyadékfogyasztás az étkezések között, mert a szervezet éhségérzettel reagálhat. Emiatt az ember szilárd táplálékhoz nyúl, többet eszik a kelleténél, ami megágyazhat a reflux tüneteinek.