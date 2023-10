Bírják a fagyot a banánok

A hiedelmekkel ellentétben bárki tarthat otthon pálmát, vagy éppen banánt, hiszen kiválóan bírják hazánk klímáját. Magyar Bálint egy tippet is adott a virágkedvelő háziasszonyoknak, ugyanis saját tapasztalatai szerint a leandereket sem kell bevinni a házba télen, de még a citrus cserjéket sem. A legtöbb nála is megtalálható növényt elég betakarni, vagy visszametszeni és betakarni, s ezzel már meg is van oldva a téliesítés.