Napi ötször

A kisebb étkezések, tízóraik, uzsonnák egyik legfontosabb szerepe, hogy kiegyensúlyozzák a vércukorszintet. Az iskolában egész nap koncentrálni kell, ezért ez a gyerekek esetében a folyamatos energiaellátás még fontosabb. Csomagoljunk lassan felszívódó, hosszan energiát adó ételek: zabkekszet, magvakat kevés gyümölccsel, teljes kiőrlésű pékáruból készült szendvicset zöldséggel és margarinnal. A napi javasolt 4-5 adag zöldség és gyümölcs elfogyasztását segíti, ha minden étkezésre bekészítjük ezeket változatos formákban: például salátaként, főzelékként, párolt vagy főtt, sült zöldségek, gyümölcsök formájában, esetleg savanyúságokként.

A szendvicsek összeállítását kezdjük egy alappal: a Flora margarin például egészséges olajokat is juttat a szervezetbe, melyek pozitív hatással vannak az agyműködésre is. A margarint feldobhatjuk gyümölcsökkel és zöldségekkel, például reszelt almával, retekkel, répával is, de az is segíthet, ha zöldfűszereket keverünk bele. Az ebédnek szánt tartalmasabb szendvicsbe tehetünk felvágott helyett olyan fasírtot is, aminek a masszáját szezonális zöldséggel (például brokkoli, karfiol, répa, kukorica, zöldborsó) dúsítjuk, így a már ismerős ételeket szívesebben fogyasztják a gyerekek. Mivel ezeket mi készítjük el, pontosan tudni fogjuk mi van bennük, nem kell aggódnunk az esetleges allergén összetevők miatt.

„Én ezt nem szeretem!” – tippek, ha válogatós a gyerek

Igen gyakori jelenség, hogy a csemeték néhány ételt száműznek az étrendjükből, azonban ez sok nehézséget okozhat az uzsonnák készítésekor. Az egyik legjobb módszer, ha hagyjuk, hogy a gyerekek saját maguk válasszák ki a számukra szimpatikus zöldséget, gyümölcsöt, így talán nagyobb kedvvel fogyasztják majd el. A szendvicset egy kis kreativitással, izgalmas állatfigurákká mintázhatjuk, formára vágott felvágott, sajt és zöldségek segítségével. A megfelelő folyadékról is fontos gondoskodnunk – a víz mindig jó választás, azonban ha valami frissítőbbet, változatosabbat szeretnénk, készíthetünk házi limonádét mentával.

Az is nagyon fontos, hogy milyen példát mutatunk otthon: ha a közös étkezéseknek is rendszeresen része a zöldség, gyümölcs, akkor az elcsomagolt verziót is szívesebben fogyasztják. Egy kis kreativitással, valamint a gyerekek bevonásával nemcsak a szeptemberi iskolakezdést könnyíthetjük meg, de a hosszútávú, egészséges életmód felé is terelhetjük őket.

+1 tipp: Hagyjunk időt az étkezésre

Iskolaidőben a rövid szünetek és elfoglaltságok miatt a nyugodt étkezés nehézséget jelenthet, azonban elengedhetetlen, hogy folyamatosan megfelelő mennyiségű energiát biztosítsunk a gyerekek számára a szellemi munkához. A barátokkal, iskolatársakkal elköltött étkezések segíthetnek abban, hogy ne hirtelen, néhány perc alatt fogyasszák el például az ebédet. Osszuk meg velük például, mit tervezünk nekik csomagolni a következő hétre vagy adott napra, így várni fogják az étkezéseket. Praktikus lehet olyan harapnivalókat is előkészíteni, amikkel barátaikat, osztálytársaikat is meg tudják kínálni, közben lehetőség nyílik a közös beszélgetésre is.