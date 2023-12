Rácz Anett a Mátrix Közhasznú Alapítvány vezetője elmondta, hogy mintegy 12 megyéből 28 önkormányzat, tanoda, segítő alapítvány és egyesület jelentkezett a 3-12 év közötti gyermekeket támogató játékokra. Sajnos sok a mélyszegénységben élő család, kevés jut örömszerzésre - ajándékozásra. A csomagok a plüssfigurákon kívül tartalmaznak írószereket, társasjátékokat, kártyát, babákat, kisautókat, színezőket, és természetesen a Szeretetcsoki jóvoltából sok finom csokoládét. Együttműködéssel így ötezer gyermeknek lesz a karácsonya játékokkal - örömmel gazdagabb.

Forrás: Mátrix Közhasznú Alapítvány

A Mátrix Közhasznú Alapítvány által működtetett alapítványi - jótékonysági bohócdoktor program célja, hogy segítsük az embereket, illetve segítségre buzdítsunk mindenkit, hiszen egy csepp odafigyeléssel jobbá tehetjük a nehezebb sorsú emberek helyzetét a környezetünkben.

– Most még fontosabb, hogy SEGÍTSÜNK! Kórházak gyermekosztályain fekvő gyerekek mesedoktor vizitjein és nélkülöző családok támogatásakor a Mátrix Közhasznú Alapítvány bohócdoktorai, mesedoktorai és önkéntesei más segítség mellett csokoládét is osztanak. Óvodai csoportok, általános iskolai osztályok, középiskolás csapatok részvételével a Mátrix Közhasznú Alapítvány által működtetett Mesedoktorok 'Szeretetcsoki' csokoládé gyűjtő akciót szervez. A csoportok a közösségükben összegyűjtött tábla csokikkal segítik az alapítvány fontos gyermek és családvédelmi tevékenységét, az alapítvány a legtöbb csokit beküldő csoportokat megjutalmazza, közölte az alapítvány szerkszetőségünkkel.



Csokigyűjtés felhívás nyomtatható plakátja, illetve az összesítő adatlap sablon letölthető: IDE KATTINTVA



Értékes díjazás!



A legtöbb csokoládét összegyűjtő csapat 2024. év január közepén 250.000. Ft díjazásban részesül, a második legtöbb csokoládét összegyűjtő csapat 150.000. Ft díjazásban részesül, a harmadik legtöbb csokoládét összegyűjtő csapat 100.000. Ft díjazásban részesül.



Teendők:

1. Csoporton / osztályon belül gyűjtsétek össze a beküldeni szándékozott csoki mennyiséget.



2. Ha összegyűlt a mennyiség, a BEKÜLDÉSI CÍMRE futárszolgálattal / postán (vagy időpont egyeztetés után személyesen) a csomagot határidőn belül el kell juttatni.



3. A beérkezett csomagokban lévő csokoládék száma szerinti sorrendben a beküldők listája elérhető lesz a www.mesedoktor.hu/szeretetcsoki oldalon.



4. A legtöbb csokoládét beküldő csapatokat (a díjazottakat) a csapat által megadott elérhetőségen az alapítvány külön is kiértesíti!



Fontos információk a résztvevők számára:



- A csapatok díjazásához kapcsolódó csokigyűjtés 2023. november 04 - től 2023. december 18-ig tart (feladás utolsó napja),



- Fontos, hogy a beküldött csokik a támogatottak egészsége érdekében legalább három hónapos szavatossággal kell rendelkezzenek, illetve bontatlan csomagolású legyen!



- Egy - egy tábla csokival egyenértékű egy - egy csomag új 6-12 színű ceruza vagy új filctoll készlet vagy új gyurma vagy új zsírkréta készlet vagy új tempera (vízfesték), kártya, puzzle, társasjáték, mesekönyv, plüss. Ezeket a csokik mellé kell tenni a beküldendő csomagba.



- A csoport által beküldött csomagnak tartalmaznia kell a beküldött csokik számát, a beküldő csoport / osztály nevét, kapcsolattartó telefonszámát, postacímét, e-mail címét is - a csomagot kísérő ÖSSZESÍTŐ ADATLAPON!



- A csokik mellé kézzel készített rajzok, versek, üzenetek vagy egyéb alkotások kapcsán a legkiemelkedőbb beküldő csoport (a beküldött csokik számától függetlenül) különdíjat kap!



Idén segíts Te is egy csokival!

A jótékonysági csokigyűjtő akció jóvoltából a Mátrix Közhasznú Alapítvány ezer Mikulás csomagot, az alapítvány mesedoktorai kórházi jótékonykodás során több ezer csokit és mesekönyvet oszt szét. Az alapítvány a Centerke Közösségi térben a nagycsaládosok és hátrányos helyzetű gyerekeket ajándékoz meg, illetve olyan családokat támogat, ahol anyagi nehézséget okoz az ajándékozás. A legapróbbnak tűnő felajánlás is óriási segítség, köszönjük!



Egyéni támogatóként a csoportos versenyen kívül magánszemélyek, cégek, családok tábla csoki felajánlásait is szeretettel várjuk a lent megadott beküldési címre.



Beküldési cím:

Mátrix Közhasznú Alapítvány

Centerke Közösségi Tér

6720 Szeged, Tisza Lajos Krt. 12.

Csomaghoz kontakt telefonszám: +36209298181

Csomaghoz kontakt e-mail cím: info(kukac)matrixalapitvany.hu



Fotók beküldése: a csokigyűjtés pillanatképeit (ha vannak) az info[kukac]matrixalapitvany.hu e-mail címre küldjék be.



Információs telefonszám:

+36-20-929-81-81.

(munkanapokon, délelőtt 9-11 óra között)