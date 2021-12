Szabó János azt mondta: a nagyobb egyesületeken kívül több kisebb is bekapcsolódott a versenyszervezésbe. S örömre ad okot, hogy nőtt a regisztrált horgászok száma Somogyban, 2020-ban 16 946 személyt tartottak nyilván, 2021-ben 18 003-at. Az idén januártól a dombóvári városi egyesület is csatlakozott a megyei szövetséghez, melynek immár 54 tagja van. – Az utánpótlás-nevelésre továbbra is kiemelt feladatként tekintünk – emelte ki. – A Desedán a nyáron tízhetes horgásztábort tartottak a gyermekeknek, ezek közül négyet támogatott a megyei szövetség.