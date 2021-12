Kelevízen tizenöt éve foglalkoznak kosárfonással a közmunkaprogram keretében. Ez idő alatt több tízezer kosár készült műhelyükben. Utazott kelevízi kosár Egerbe, Szegedre is, de Ausztriában élő magyarok is vásároltak tőlük. Saját munkáik mellett a környékbeli önkormányzatoknak is segítenek az értékesítésben. Kapható náluk hosszúvízi szőnyeg, hácsi fafaragás és zöldség, gyümölcs. Jövőre korszerűsítenék az üzletet.