Verőcén is az idehaza jól ismert üzletláncoké a forgalom legnagyobb szelete, de még náluk is felfedeztünk különbséget az árakban, arról nem is beszélve, hogy egészen más ütemben és más termékeket akcióznak a Lidl, Spar, Penny horvát üzleteiben, mint nálunk. A német tulajdonú Kaufland üzletlánc nem ismert Somogyban, Verőcén azonban az egyik legnagyobb üzletközpont az övék, oda is betértünk.

Olaj és papír

Az alapvető élelmiszerekért nem érdemes útnak indulni, a húsok odaát lényegesen drágábbak, és a tej és kenyér árában sincs számottevő különbség. A félkilós kenyérért 7 kunát (330 forintot), a tejért 6,3 kunát (300 forintot) kértek ottjártunkkor.

Étolajat ugyanakkor érdemes lehet odaát venni, mert a Barcstól 16 kilométerre fekvő Verőcén a legakciósabb hazainál is 120 forinttal olcsóbbat találtunk.

A tojás, sajt, gomba, csokoládék esetében ki lehet fogni kedvezőbb árat a hazainál egy-egy akció alkalmával, dobozos sört, minőségi bort azonban ne is keressünk kedvező áron. Inkább forduljunk bizalommal a papír- és vegyi áru polcok felé.

Háromrétegű WC-papírt például 52 forintos tekercsenkénti áron találtunk, igaz ezért meg kellett venni a családi kiszerelést. Ugyanaz a márka, ugyanolyan kiszerelésben a megyeszékhelyen nyolcvan forintnál kezdődött.

Vegyi- és zöldáru

A mosóporok és mosogatógép-tabletták között is találtunk kedvezőbb árat a hazainál.

A banán és a narancs kilóját egyaránt 330 forintért adták, az almáért egy ötvenessel kevesebbet kértek.

Friss tengeri halak és herkentyűk is vártak odaát egészen megfizethető áron és a Kaufland hatszáz forintos majonézét is százötvennel drágábban találtuk meg idehaza. Dalmát sajtot is hoztunk – kilóját 4800 forintért adták –, ezt persze nem az ára, inkább az íze miatt.

Mindent összevetve – jókor váltottunk kunára forintot, figyeltük a verőcei szórólapokat és a sajt kivételével rendkívül árérzékenyen vásároltunk – 2300 forintot takarítottunk meg. A legmeglepőbb talán az volt számunkra, hogy a Vegeta ételízesítő – Horvátország emblematikus terméke – forintra annyiba került odaát, mint idehaza, semmit nem számított a kaproncai székhelyű Podravka gyár közelsége.

Megélénkült a határforgalom

A pandémia ötödik hullámának ellenére nagyobb lett a mozgás a somogyi határátkelőhelyeken – közölte lapunkkal a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság. Vasúton és közúton együttvéve tavaly december 1. és ez év január 23-a között több mint 32 ezer ember lépte át határ somogyi szakaszát, mintegy 43 ezer járművel. Ideszámolták a teherforgalmi adatokat, vagyis a gyékényesi vasúti határátkelőn áthaladó tehervagonokat is. Az utolsó másfél hónap adatait a tavalyi év megegyező időszakának számaival összevetve azt látjuk, hogy a személyforgalomban jelentős, több mint háromszoros a növekedés.

Ez ugyanakkor még mindig messze van a két évvel ezelőtti forgalomtól, hiszen a járvány előtti évben 90 ezer ember lépte át itt a határt. A járműveket érintően az idei adat kisebb eltérést mutat, a tavalyi év megegyező időszakában csaknem 33 ezer, két évvel korábban pedig több, mint 70 ezer jármű haladt át a határon.

Ha nem lenne a pandémia, akár tovább élénkülhetne a határforgalom, hiszen a határ mindkét oldalán élőknek tud olyasmit kínálni a másik ország, amiért érdemes útnak indulni. A horvátoknak a dél-somogyi termálfürdők, éttermek és egyéb szolgáltatások mellett az akciós élelmiszerekért is megéri átjönni Somogyba, a dél-somogyiaknak pedig a hazai élelmiszerárak drágulása miatt időnként érdemes körülnézniük a déli szomszédunk üzleteiben is.

Nincs markáns különbség az árakban a határ két oldalán

