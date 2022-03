Szántód-Bálványos-Szólád-Kereki Sok szántódi nyaralótulajdonos ilyentájt még ritkán érkezik a Balatonhoz. Az önkormányzat most minden lehetséges módon – e-mail­ben, levélben egyaránt – igyekszik értesíteni őket, hogy a helyi adókat ne a régi sberbankos számlára utalják ezúttal.

Az idei első féléves helyi adóbevételeit okkal félti az önkormányzat, hiszen a legtöbb befizetésnek március 15-e a határideje. Vízvári Attila szántódi polgármester lapunknak elmondta, még nem látja előre, hogy a bankcsőd felborítja-e a költségvetésüket, és azt sem, hogy a település megtakarított pénzének mi lesz a sorsa.

Bálványoson szórólapokon figyelmeztetik az ott élőket, hogy ne a régi bankszámlára fizessenek. Az Országos Betétbiztosítási Alap (OBA) tájékoztatása szerint a MNB napi árfolyamán számolva a Sberbank lakossági és önkormányzati ügyfelei legfeljebb 38 millió forint kártalanításban részesülhetnek. Bálványosnak ennél jóval több volt a számláján. – Ezek pályázati összegek voltak, nem az önkormányzat megtakarítása! – mondta Sebestyén Gyula, Bálványos polgármestere. – Most fejeződött be az Ady utca és az orvosi rendelő felújítása, és volt még egy Magyar Falu Programban elnyert támogatásunk a számlán, az új falubusz ára. Az állami támogatást is erre a számlára utalták csütörtökön. Itt vagyunk egy fillér nélkül, de remélem, hogy valahogy megoldódik a helyzet.

A bér állami kifizetése is nagy segítség, mert a közmunkások napról napra élnek, tette hozzá. A bálványosi önkormányzat megtakarítása 3 millió forint, és nem tudják, hogy fizetik ki a beruházások költségeit, ha nem kapnak segítséget.

– A kínkeservesen összerakott pénzünk volt azon a számlán – mondta lapunknak Ró­zsás Elemér, Szólád polgármestere. A szóládi önkormányzatnak mintegy 20 millióval több volt a számláján, mint amennyit visszakaphatnak. A teljes összeg szintén megnyert, futó pályázatok költségéből áll. Az is fejtörés elé állítja az önkormányzatot, hogy készpénzben hogyan fizetik ki a közmunkásokat, hiszen a többségnek nincs bankszámlája.

– Remélem, hogy előbb-utóbb hozzájutunk a pénzünkhöz – mondta Csicsai László, Kereki polgármestere. – Sajnos a lakosság jó része már befizette a tavaszi helyi adókat, és ezen a számlán volt a megtakarított pénzünk, a Magyar Falu Program-pályázatokon elnyert összegek. Új banknál nyitunk számlát, és reméljük, hogy záros határidőn belül rendeződni fog ez az ügy. Mi beleférünk a 38 millió forintba, de meglátjuk, hogy milyen határidőkkel érkezik meg az összeg. Addig még lesz néhány álmatlan éjszakánk...

Praktikus volt az orosz bank és kedvező a díjazása

Több mint 10 éve kötött szerződést Kereki önkormányzata a Sberbankkal, idézte fel Csicsai László. A balatonföldvári közös önkormányzati hivatal települései közül hatan tették ugyanezt, később közülük ketten váltottak bankot. Praktikus volt az orosz bank, kedvező a díjazása, de hogy miért éppen vele kötöttek szerződést a környékbeli önkormányzatok közül néhányan, arról többet nem tudott mondani, mert akkor még nem ő volt a polgármester. Azt viszont elárulta, hogy eddig elégedettek voltak a bank szolgáltatásaival, és most azt remélik, hogy a rendkívüli helyzetet végül lehet kezelni majd.