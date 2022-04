– Az elektronikai és fémipari cégeknél átlagosan 13 százalékkal emelkednek 2022-ben a bérek – mondta lapunknak Svajda József, a Magyar Szakszervezeti Szövetség megyei vezetője. – Az egyik nagy élelmiszeripari társaságnál 15,2 százalékos növekedésről született megállapodás, a kommunális és közlekedési ágazatban átlag 13–15 százalékkal több fizetésre számíthatnak a dolgozók. Lényeges, hogy a béremelés január elsejéig visszamenőleg érvényes.



Somogyban átlag három forduló után kötötték meg a bérmegállapodást, van, ahol viszont csak negyedszerre sikerült megegyezni a részletekről. Svajda József kiemelte: megyénkben az utóbbi időszakban olyan tárgyalástechnika és -kultúra honosodott meg, amely lehetővé teszi a hatékony együttműködést. Esetenként viták előfordultak, ám nem volt komoly feszültség. A cégvezetők felkészülten várták az érdekvédőket, s számos helyen arról is megállapodtak, hogy az év hátralévő részében – az eredmények függvényében – további béremelésre is lehetőség nyílhat. Svajda József azt mondta: újabb két somogyi cégnél 13. havi bért is fizetnek a dolgozóknak, sőt van, ahol várhatóan 14. havit is utalnak majd. Az egyik vállalatnál az eddigi csaknem 160 ezer forintról közel 300 ezer forintra emelték az éves kafetériát. A megállapodás jegyzőkönyveit a héten írták alá, a Magyar Szakszervezeti Szövetség megyei vezetője lényegesnek nevezte, hogy nem csak az alkalmazottak alapbére, hanem a műszakpótlék és a túlóra is nő.



– Somogyban továbbra is munkaerőhiány van, ez ismét bebizonyosodott az egyeztetéseken.

Hornyák József, a Vasas Szakszervezet kaposvári alapszervezeti elnöke vezetője elmondta: a Fusetechnél 2022-ben átlagosan 12 százalékos béremelésről született döntés. S mindjárt az első fordulóban megegyeztek a cégvezetéssel.



Plusz húszezres juttatás, a mezőgazdaság is felzárkózik



– A fizikai és a szellemi állomány bére egyaránt emelkedik, akárcsak a kafetéria is.

A Közúti Közlekedési Szakszervezet kaposvári tömegközlekedési alapszervezeti elnöke azt mondta: december végén kezdték a tárgyalást és március közepén, a negyedik forduló után állapodtak meg a 12 százalékos béremelésről. A járművezetők és a fizikai állományban alkalmazott munkatársak havonta 20 ezer forint jelenléti díjat is kapnak. Aki nincs táppénzen, s ledolgozza az adott hónapban az előre beosztott, úgynevezett vezényelt napokat, az 2022-től havi 20 ezer forint pluszjuttatásban részesül. Murvai Dániel, az iharosberényi Kertax Kft. tulajdonosa közölte: náluk a tavalyi 10 százalékos bérnövekedés után májustól átlag 15 százalékkal kapnak többet a dolgozók. A mezőgazdaságban is szükség van béremelésre, a munkaerőhiány ezt az ágazatot sem kíméli, s így többletjuttatásokkal segítik a dolgozóikat.



