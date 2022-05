– Az indiai búzaexport-korlátozás is megbolydította a piacot – hangsúlyozta Hanyecz Imre, a kaposvári MG Produkt Kft. ügyvezető igazgatója. – Ehhez jön az orosz–ukrán háború miatt kialakult helyzet, s a változásokra szinte azonnal reagáltak a terménypiacok. A tőzsdéken a pénteki árakhoz képest hétfőre tonnánként közel 20 euróval drágult a búza. Társaságunk hétfő óta 3000 forinttal fizet többet az új termésű búzáért, de abban a pillanatban, ahogy a tőzsdén csökken az ár, mi is rögtön mérsékeljük a terményért felkínált összeget.



Az ügyvezető igazgató üzleti érdekre hivatkozva nem kívánt az új búzaárakról részletesen nyilatkozni. Információnk szerint egyes kereskedők tonnánként 140-145 ezer forintot is ajánlanak az új termésű gabonáért. Hanyecz Imre kiemelte: hiába fizetnek mostantól még többet a búzáért, ha a termelők egy része egyelőre nem akarja piacra dobni a terményt. Ezt alátámasztják a legfrissebb adatok is. Tavaly január és május között csaknem 80 ezer tonna búza felvásárlására kötöttek megállapodást, az idén ennek az egyharmadáról írtak alá szerződést. A korábban megvásárolt árut viszont ütemezetten szállítják külföldre, főként Olaszországba. 2022-ben május közepéig a 80 ezer tonna búzán kívül 90 ezer tonna kukoricát vittek el. S úgy tűnik, hogy külföldi partnereik június végéig az összes tételt átveszik. Arra a felvetésre, hogy mi lehet a legrosszabb forgatókönyv 2022-ben a gabonapiacon, Hanyecz Imre kiemelte: ha aszályos év lesz, az katasztrofális lenne. Az idén nagyjából 40 milliárd forint értékű terményt akarnak felvásárolni.

– A búza ára tavaly óta csaknem 60 százalékkal emelkedett. – Önmagában már ez a tény számos terméknél további áremelkedéshez vezethet, így a liszt, a kenyér, a takarmány és a hús is drágulhat.

Czeferner József, a nagybajomi Mezőgazdasági Zrt. elnöke elmondta: gazdaságukban csaknem 280 tehén és szaporulata található, s közel 500 hektáron gazdálkodnak. Alapvetően takarmánynövények előállítására szakosodtak, s a kukoricán, silókukoricán és lucernán kívül van 50 hektárnyi búza is. Az elnök kiemelte: tavaly még 80-90 ezer forintba került a búza tonnája, most, május közepén már nagyjából 140 ezer forintról is szólnak az ajánlatok. Az összeg kétségkívül jóval magasabb az előző évinél, ugyanakkor ezzel párhuzamosan a termelési költségek is erőteljesen meglódultak.





Fotó: Lang R.

Felosztják az értékesítést, naponta négy-öt ajánlat jön



Rideg Gábor, a barcsi Dráva Coop Zrt. termelési igazgatója hangsúlyozta: a várható termésmennyiséget évente 10-12 tételre osztják a minél kedvezőbb értékesítés reményében. Az áringadozásból fakadó rizikót ezzel a módszerrel próbálják mérsékelni, az idén tavasszal három búzaeladásról szóló szerződést kötöttek eddig. A szakember szerint rövid időn belül jelentős változások zajlottak le a nemzetközi gabonapiacon, a bizonytalanná váló helyzet következtében újabb áremelkedések következtek be a napokban is. A héten már tonnánként 145 ezer forint körüli búzafelvásárlási árakról is hallani lehet. – Keresleti piac van – hangsúlyozta. – Előfordult, hogy naponta akár négy-öt ajánlatot is kapunk a kereskedőktől.