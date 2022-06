Alig győzik a kertészetek kiszolgálni a gyümölcsfákat kereső vásárlókat, az idén tavasszal ugyanis óriási méreteket öltött a facsemeték felvásárlása. Jelentős forgalomnövekedést, itt-ott már hiányt tapasztaltak a somogyi kertészetek. Egy-két éve megfigyelhető már a tendencia, hogy nő a kereslet a gyümölcsfák iránt, most ez csúcsosodott ki a tavasz végére.

– Nagyon keresettek a gyümölcsfák, ennek az oka, hogy a piacon lassan már horror­áron lehet kapni gyümölcsöt – mondta Szláveczné Kovács Krisztina, az egyik kaposvári kertészet vezetője. – Mindenféle gyümölcsre igaz ez, a bogyósokra is. Tavasszal a gyümölcsfákból jóval többet el tudtunk volna adni, de már termelői szinten sem volt beszerezhető. Fellépett a hiány, ami most azért nem jellemző, mert lecsengőben van a szezon. Az ár tavaly ősz óta nem változott, de őszre jelentős árnövekedést prognosztizálnak, akár húsz százalékkal is növekedhet a növendékfácskák ára. Ezt még nem árazták be a termelők, de sokan már borítékolják a szakmában.

Reneszánsza van a kertészkedésnek, állítja Tóth István kaposvári növényvédelmi szakmérnök, aki ennek elsődleges okát a bolti gyümölcs­árak emelkedésében látja. A családi házas övezetekben élők viszonylag kis ráfordítással, akár pár négyzetmétert hasznosítva is saját termést várhatnak. Sokan építkeztek az utóbbi években, és rájöttek, hogy a kert sarkába érdemes ültetni egy nyári almafát vagy cseresznyét. Sokan felkészültek, növényvédő szereket és műtrágyát is beszereznek. Az emberek egyre inkább az önellátásban gondolkodnak, mert nem tudni, hogy az árak hová tartanak, tette hozzá a szakértő.



Viszonylag hamar várható termés

Különösen népszerű lett az idén a őszi- és a kajszibarack a kiskerttulajdonosok körében. Mivel a fákat gyakran konténeres kiszerelésben, két-három éves korban adják el, szinte már az ültetést követő évben teremnek néhány szem gyümölcsöt. Az alma- és a körtefákat is kedvelik, mert rendezett környezetben a tartásuk sem nehéz, gyakori öntözés mellett pedig jól teremnek.

Ugyan az is igaz, hogy sok városi kertbarát az ültetés után szembesül csak azzal, hogy a csemetéket öntözni, tavasszal metszeni kell, és a tápanyagot sem árt pótolni.

A gyümölcsfák mellett a lágyszárú palánták is egyre nagyobb népszerűségnek örvendenek. A málna és a piros ribizli is nagyon keresett, de áfonyával is egyre többen próbálkoznak.