A Balatoni hal 2018-ban került nemzeti oltalom alá, majd egy évvel ezelőtt megkapta az uniós oltalmat is. Ettől kezdve eredetmegjelöléssel védett, földrajzi árujelzéssel ellátott termék. S hogy piacra kerülhessen, ahhoz először vissza kellett szerezni a Balaton vízgyűjtő területén lévő tavakat, hiszen a brand szerint a Balatoni hal nevet a Balaton főmedréből, illetve az egykori kiöntésterületeken üzemelő tógazdaságokban termelt balatoni sudárponty, a varászlói tükrösponty, a fogassüllő és az ezekből előállított termékek viselhetik.

Ezek a halak élve vagy feldolgozva kerülnek tehát kereskedelmi forgalomba. A Balatoni hal a tó körüli mintaboltokban elérhető.

Gödry Zoltán, a Halker Kft alapító ügyvezetője beszélt az útról, amely során a Halker az ország legnagyobb cége lett az ágazatban, s arról is, hogy az ő sikerük titka egészen egyszerű: a nyereséget nem kivenni kell, hanem vissza kell tenni, be kell fektetni! Az ország legnépszerűbb halászléjét gyártó cég, ahol 3 millió adag készül, folyamatosan fejlesztő vállalkozás: amellett, hogy 540 családnak ad biztos holnapot, most éppen egy húsfeldolgozót épít. S az utódlással sincs gond, a két alapító családjában hat gyermekből a többség már a vállalkozásban dolgozik. Gödry Zoltán elmondta azt is: a keddi nap azért is fontos a cég életében, mert újra tettek egy fontos lépést, s újra elérték, hogy Magyarországon nincs hasonló minőségű termék a piacon.

Örömünnep a mai nap, új mérföldkő, hiszen újra kapható Balatoni hal – mondta Nagy István agrárminiszer. Azt is hozzátette: nagyon fontos, hogy nőjön a halfogyasztás, s jó lenne elérni, hogy 2030-ra ez legalább 7,6 kiló jiusson egy főre vetítve. Ehhez azonban jó minőségű halra is szükség van. A hazai haltermelés növelése környezetvédelmi és fenntarthatósági kérdés is. Nem kell több ezer kilométert megtenni az árunak mire ide ér, s abban is biztosak lehetünk, hogy azt kapjuk, amit szeretnénk. A Halker Kft-nél egyébként nemrégiben adtak át egy olyan – országosa is egyedülálló laboratóriumot, ahol néhány órán belül garantáltan megmondják egy-egy termékről, hogy valóban mit tartalmaz!