Komoly próbatétel elé állítja az önkormányzatokat a megdrágult energiaár. Az elmúlt hetekben minden településvezető osztott-szorzott, hogy megtudja, miként lehet majd kigazdálkodni a megnövekedett költségeket. Nagyatádon úgy számolnak, hogy az önkormányzat 27 fogyasztási helyén a jelenlegi éves 99 millió forintos gázszámla 365 millióra emelkedik jövőre.

Ormai István polgármester lapunknak elmondta, ekkora összeget nem lehet kifizetni, ezért olyan takarékossági ötlettel álltak elő, amely jelentősen csökkenti a település kiadását. A múzeum, a művészeti galéria, az egyik edzőterem és a klubház október elsejétől a fűtési szezon végéig nem nyit ki. Az épületekben csak temperáló fűtés lesz, hogy a rendszer és a falak ne károsodjanak a téli hidegben.

A nagyatádi önkormányzat hat óvodájából kettőt ideiglenes bezárnak. A csoportokat olyan intézményekbe helyezik át, ahol korábban energetikai felújítás történt és jó a szigetelés. Ormai István kiemelte, számításaik szerint ezzel a lépéssel 42 millió forintnyi földgázt takarítanak meg. A polgármester arról is beszélt, hogy öt nagyobb épületet, a városházát, a kulturális központot, a fürdőt, egy irodaházat és a turisztikai központot hamarosan geotermikus rendszerrel fűtik. Ehhez a fürdőből elfolyt vízből nyerik az energiát. A próbaüzem a jövő héten indul el, a fűtési szezonban pedig már élesben is működik. Az új megoldással 92 millió forintot spórolnak.

Ormai István hozzátette, a villamosenergia-költségük nem drágul ilyen mértékben, mert a legtöbb intézmény az áramot jövő év végig előre leszerződött áron kapja. Az uszodában és a gyógyfürdőben viszont több lesz majd a villanyszámla. Előbbiben 15, utóbbiban 21 millió forinttal. Mindkét létesítményben csökkentik a nyitvatartási időt és október elsejétől 50-60 százalékkal megdrágítják a belépőjegyek árát.

A csurgói önkormányzat csaknem 240 millió forint többletkiadással számol jövőre, ha maradnak a jelenlegi energiaárak. A közintézmények éves áramdíja 38 millió forintról 155-re emelkedik, a gáz 25-ről 145 millió forintra nő. – A költségvetésünkből 50-60 millió forint pluszkiadást még ki tudnánk fizetni, de ekkora összeget nem egyszerű kigazdálkodni, ezért bízunk abban, hogy kapunk majd állami segítséget – hangsúlyozta Füstös János, Csurgó polgármestere.

– Várhatóan több takarékoskodási intézkedést vezetünk be a városban, de egyetlen intézményt sem akarunk bezárni. Ha arra kerülne a sor, akkor dolgozóktól kellene megválnunk, de senkit sem szeretnénk elküldeni. Azt gondolom, nincs is értelme lakatot tenni az épületekre, mert temperáló fűtést akkor is kellene biztosítani – mondta a város vezetője. Füstös János hozzátette, a felső-csurgói óvodát decemberben kezdik el felújítani, ezért ott nem kell majd fűteni. A tervek szerint a történelmi parkban az egyik épületrészt bezárják, hogy spóroljanak az energiával, és várhatóan a középületeket sem világítják ki, erről azonban még egyeztetnek.

Siófokon pénzügyi válság­stáb alakult. Első ülésükön arról is döntöttek, hogy az önkormányzati hivatal és intézményeinek épületeiben fűtési időszakban 20, az idősotthonban, az óvodákban és a bölcsődében 22 fok lesz. A Kálmán Imre-emlékházat október elseje és május 31-e között bezárják, de igény szerint kinyitják az érdeklődők előtt. A díszkivilágítások egy részét lekapcsolják, illetve korlátozzák. A novemberi városnapra tervezett utcai nagykoncertet lemondják.

A marcali önkormányzat kiadása is jelentősen, több száz millió forinttal emelkedik. Bödőné Molnár Irén, a város jegyzője lapunknak elmondta, energetikai beruházásokkal próbálják csökkenteni az elfogyasztott áram és gáz mennyiségét. Több helyen az év végéig elindulnak a fejlesztések.

A kaposvári önkormányzat rezsiköltsége a jelenlegi számítások szerint több milliárd forinttal emelkedik jövőre. Csak az óvodák, a bölcsődék, a családsegítő és gyermekjóléti, valamint a szociális központ áram és gázszámlája 519 millió forinttal drágul. A közvilágításért várhatóan 647 millió forinttal kell többet fizetni, de az élmény- és gyógyfürdő rezsije is több mint 600 millió forinttal emelkedik. Kerestük az önkormányzatot, hogy megtudjuk, milyen költségcsökkentő intézkedéseket vezetnek be a megyeszékhelyen. Részletesebb tájékoztatást azonban a csütörtöki közgyűlésre ígértek.







Segítség kell Schmidt Jenő, Tab polgármestere, a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének elnöke úgy fogalmazott, a települések a nem létező pénzből nem tudják kifizetni a megemelkedett költségeiket, ezért mindenképpen állami segítségre lesz szükségük. Hozzátette, Tabon egyelőre nem terveznek bezárni intézményeket.

Szeptemberben várják az igényeket

Szeptember 29-ig lehet jelentkezni Kaposváron barnakőszén-igénylésre. A somogyi megyeszékhely önkormányzata arra kéri a lakosokat, hogy a barnakőszén-tüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkezők tegyenek bejelentést Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Közigazgatási Igazgatóság Szociális Irodáján, a Kaposvár, Noszlopy utca 5. szám alatt. Hétfőn délután egytől négy óráig, szerdán nyolctól délig és délután egytől négy óráig, valamint pénteken nyolc órától délig fogadják az ügyfeleket. A város honlapján hirdetmények menüpont alatt megtalálható az igénylőlap. A határidőn túl benyújtott igényeket nem tudják figyelembe venni.