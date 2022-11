A göllei Korona Faluszövetkezet 380 hektáron termeszt kukoricát, még 80 hektárnyi területen dolgoznak a gépek, várhatóan a héten végeznek a munkával. Zsiga Lajos elnök szerint nem alakult jól a hozam, eddig hektáronként 4,5-6,5 tonnát takarítottak be. – A csapadékhiányt erősen megéreztük, amit a tavalyi eredmények is megerősítenek – hangsúlyozta. – Nálunk egy éve hektáronként tíz tonna felett volt az átlagtermés.

A kukorica nedvességtartalma az idén 15–18 százalék volt, amit 13,5 százalékra visznek le. Szerencsésnek érzik magukat: saját szárítójuk van, így olcsóbban kijönnek. Az értékesítés kapcsán az elnök azt mondta, néhány felvásárló már jelentkezett, de egyelőre nem dobták piacra az árut. Nagyjából 135 ezer forint körül összeget szeretnének kapni tonnánként. Zsiga Lajos arra a kérdésre, miszerint a magasabb ár tudja-e kompenzálni az alacsonyabb termést, azt mondta, ez a végső elszámoláskor derül ki. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megyei igazgatóságának legfrissebb adatai szerint Somogyban 60 099 hektáron termesztettek kukoricát, s 4,7 tonna körül várható a hektáronkénti átlag. Eddig a teljes mennyiség közel 88 százalékát takarították be, összesen 450 hektárnyi területről kellett silózniuk a kukoricát. Tóth Gyula, a somogysárdi Tóga-Sárd Kft. ügyvezetője azt mondta, a 95 hektárnyi kukorica betakarítását a napokban fejezték be, hektáronként 6,3 tonna átlagtermést értek el. Az árut betárolták, kivárnak az eladással. Érdeklődés volt, az egyik kereskedő csütörtökön jelentkezett, ám az ajánlat 127–130 ezer forint közötti összegről szól.

Fotós: Lang Róbert



Pacs László, az andocsi Pacs és Társa Kft. ügyvezetője közölte: learatták a 240 hektáron termesztett kukoricát. Vegyes a kép, a terület egyharmadán alig 3,9 tonna volt az átlagtermés, egy másik részen 5,1 tonnás hozamot mértek, az egyik laposabb területen 6-7 tonnát takarítottak be hektáronként. A terményen már túladtak, a szakember szerint nem kompenzálta az idei magasabb ár a szokásosnál alacsonyabb hozamot, mivel a műtrágya, a növényvédő szer, az üzemanyag és szinte valamennyi alapanyag jelentősen megdrágult.



Újra kell tervezni a gabonapiacon

Hat hajó indult el gabonával Ukrajna fekete-tengeri kikötőiből azóta, hogy Oroszország szerdán felújította részvételét a gabonakiviteli megállapodásban. – Oroszország még a múlt héten jelentette be, hogy kilépnek a megállapodásból, s nem biztosítják a hajók közlekedését – mondta Hanyecz Imre, a kaposvári MG. Produkt Kft. ügyvezető igazgatója. – A tőzsdék erre a bejelentésre hétfőn szinte felrobbantak, s nagyon megdrágult a búza és a kukorica, ám ahogy a helyzet rendeződött, elkezdett csökkenni az ár.

A vg.hu megírta: becslések szerint a korábbi, drámaian gyenge kukoricahozamról szóló előrejelzéseket is alulmúlva várhatóan még a 2,5 millió tonnát sem éri el az idei termés. Hanyecz Imre közölte: cégük az idén először Ukrajnából importál kukoricát, november végéig 5000 tonnát vásárolnak. Záhonyig vonattal érkezik az áru, onnan kamion szállítja a tárolóhelyekre. A szakember szerint csaknem 1,2–1,5 millió tonna import kukoricára van szükség az idén, ez a mennyiség Lengyelországból és Ukrajnából megoldható. Az ügyvezető azt is közölte: három hete nem vásárolnak fel hazai kukoricát. Eredetileg Olaszországba küldték volna a szállítmányt, ám az ukrán és brazil kukorica olcsóbb, mint a magyar.