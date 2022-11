Kelevíz Orsós Jánosné nem először vesz részt a betakarításban, azt mondja, a vesszők között van idei és két-, hároméves is. – Méret szerint osztályozzuk, tisztítjuk a vesszőket, majd kosarakat fonunk belőle – jegyezte meg a közmunkás. – Sokat dolgoztunk egész évben, hogy ilyenek legyenek a vesszők.

Az idei aszályos időjárás a vesszőültetvényt is megviselte. – A gyomirtás és permetezés mellett öntöztük a töveket, az új telepítések így is gyengébbek lettek a szárazság miatt – mondta el Vargáné Balatincz Krisztina polgármester. Hozzátette: két hónap alatt végeznek az egy hektáros ültetvény levágásával, a vesszők tisztításával. Azt tapasztalják, hogy évről évre egyre többen jelentkeznek, hogy vásárolnának tőlük vesszőt. – Nagy segítséget jelent, hogy az alapanyag egy részét meg tudjuk termelni, nem kell megvenni – mondta a polgármester. – A vessző nagyobb részét felhasználjuk termény- és fáskosarakhoz, de adunk el belőle magányszemélyeknek és kézműves foglalkozásokhoz, szakkörökhöz is keresik. Jelenleg a Start mintaprogramban tizenöt közmunkást foglalkoztatunk.

Szerdán zárult a településen a még augusztusban indult kosárfonó tanfolyam tizenöt fő részvételével a Somogy megyei kormányhivatal szervezésében, ezzel a képzéssel biztosított az utánpótlás is.





Boltjukban a környező önkormányzatok portékáit is kínálják



Vargáné Balatincz Krisztina polgármester elmondta: a közelmúltban munkába állt a harmadik hímzőgép Kelevízen. Emellett egy úgynevezett szublimációs eljárással működő gépet is vásároltak. – Bögrékre, ajándéktárgyakra tudunk képet, szöveget nyomtatni, lehetőség van a helyi boltunkban vásárolni, de postázunk is – mondta el a polgármester. Hozzátette: a hímzőgéppel készítenek neszesszereket, hátizsákokat és színes sálakat, kötényeket is varrnak. Arany Kézművek boltjukban a saját termékeik mellett a környező önkormányzatok portékáit is kínálják. A hácsi közmunkások ajándéktárgyai, a hosszúvíziek szőnyegei vagy a szenyériek savanyú káposztája is megtalálható a boltban.