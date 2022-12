A kaposvári tejüzemben csaknem 200 dolgozót alkalmaznak, jelentős részük betanított, illetve segédmunkás. Szommer Gábor kereskedelmi vezető azt mondta: jelenleg elenyésző azoknak a száma, akik minimálbért keresnek.

– Az új évet béremeléssel kezdjük, sőt, az is elképzelhető, hogy 2023 közepén tovább nő a dolgozók keresete – hangsúlyozta. – Ez azt jelenti, hogy akárcsak most, úgy jövőre is minimálbér felett keresnek majd a segéd- és a betanított munkások is.

A tejüzem vezetője elismerte: elképesztő változásokat éltek túl az idén. Az energia ára sokszorosára ugrott, számottevően drágult a tej, akárcsak a szolgáltatások ára. Kiemelte: 2022-ben mintegy 1,2 milliárd forintot fizettek ki bérekre, járulékokra, s jövőre ez nagyjából 10 százalékkal ugorhat meg, ám a növekvő bevételek fedezik az emelkedő kereseteket. Arra a felvetésre, hogy mit tesznek a bérfeszültség ellen, Szommer Gábor hangsúlyozta: mindenki a képzettségének és az elvégzett munka minőségének megfelelő, arányos bérezésben részesül.

– Jelenleg a Metyx Hungary Kft. 285 dolgozót alkalmaz, s nincs minimálbéren senki – közölte Kelemen Zoltán, a Metyx HR-vezetője.

Csiszárné Kiss Papp Erika, a somogyszili Szili Kalász Kft. ügyvezetője azt mondta: nyolc szakembernek adnak munkát, s nincs náluk minimálbéres. Mindenki ennél legalább 15 százalékkal többet keres, aki huzamos ideje van a vállalkozásnál, azt jobban megfizetik. – A minimálbér-emelést tudomásul vesszük – hangsúlyozta. – Azt nem tudom, hogy milyen lesz a 2023-as gazdasági év, s mennyire nőnek tovább a mezőgazdaságban a költségek. Egy biztos: a szakképzett, hűséges munkatársakat szeretnénk jövőre is megbecsülni, s a fejlesztést is folytatni kívánjuk.

A Lakics Kft.-nél épp szerdára hívtak össze egy megbeszélést a 2023-as tervekről. Két telephelyükön, Kaposváron és Komlón 235 dolgozónak biztosítanak megélhetést, ebből csaknem 130 munkatársat a megyeszékhelyen alkalmaznak. A takarítószemélyzet minimálbért keres, a helyi alkalmazottak nagyjából 75 százaléka szakmunkás, de ők a garantált bérminimum felett kapnak. Ifj. Lakics László ügyvezető kiemelte: nemcsak a kötelező előírást, hanem több dolgot figyelembe vesznek a béremelésnél. Hangsúlyozta: a törzsgárdadolgozók megbecsülése a jövőben is fontos számunkra. Így aki öt éve dolgozik náluk, az fél havi bérre számíthat, 10 évnyi munka után egy havi, 15 esztendőért másfél havi bér jár hűségjutalomként.

Visszafogott jutalmazást jósolnak

– Az energiaköltségek drágulása és a minimálbér, illetve a garantált bérminimum emelése jelentős nehézséget okozhat 2023-ban a helyi kis- és középvállalkozásoknak is – hangsúlyozta Gulyás Árpád, a Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara alelnöke. – Bizonyos cégeknél létszámcsökkentésen vagy a részmunkaidő bevezetésén gondolkodhatnak, de ahol ezen már túl vannak, ott kevés a mozgástér. Nagy kérdés, hogyan tudják a cégek előállítani termékeiket, illetve miként működtetik szolgáltatásaikat ilyen költségnövekedés mellett?

Gulyás Árpád, aki a Csurgó Coop Zrt. vezérigazgatója azt is mondta: 12 munkatársuk van, a boltvezetők a garantált bérminimumnál többet visznek haza.

Úgy tűnik, hogy a változások következtében 2023-ban nagyjából hárommillió forinttal fizetnek többet bérre, járulékra, mint az idén. Így várhatóan nem jut pénz majd az év végi jutalmazásra.