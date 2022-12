A cseri városrészben található egyik élelmiszerüzletben szinte minden rögzített áras termékből lehetett vásárolni szerda délelőtt. A boltban volt elegendő étolaj, liszt, kristálycukor és csirkemell. Azért is, mert ezekből a termékekből csak korlátozott mennyiségben vásárolhatnak a vevők. Előbbiből egy litert, a többiből egy kilót.

Ságiné Papp Nikoletta, az üzlet tulajdonosa lapunknak elmondta, a vevők megértik és elfogadják döntésüket, de mindig van egy-két vásárló, aki többet szeretne venni az ársapkás élelmiszerekből, mint amennyit lehet.

A korlátozás ellenére jól fogynak a rögzített áras termékek. Ez derül ki az AKI Piaci Árinformációs Rendszer országos adataiból is. A 2,8 százalékos zsírtartalmú, ultramagas hőmérsékleten kezelt tejből idén eddig 81 százalékkal többet adtak el a boltok, mint az elmúlt év hasonló időszakában. Lisztből 27, napraforgó étolajból 44, csirkemellből 34, csont nélküli sertéscombból 46 százalékkal többet vásároltak az emberek.

A rögzített áras alapvető élelmiszerekért tavaly ősz óta ugyanannyit fizetnek a vevők, mégis hétről hétre egyre több pénzt hagynak a boltokban. Bizonyos termékek ára ugyanis jelentősen emelkedett az elmúlt egy évben. A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) legfrissebb adatai szerint idén novemberben az élelmiszerekért csaknem negyvennégy százalékkal kellett többet fizetni, mint az előző év azonos hónapjában. A legjobban a tojás drágult, mintegy 103 százalékkal. A kenyér majdnem 82, a tejtermékek 79, a sajt 78,8, a vaj és vajkrém 77,3, a száraztészta 70,8 százalékkal kerül többe tavaly novemberhez képest a KSH szerint.

Ságiné Papp Nikoletta kaposvári bolttulajdonos hangsúlyozta, az áremelkedés miatt megfontoltabban vásárolnak vevőik. A drágább helyett többnyire az olcsóbbat veszik le a polcról. A tapasztalatok szerint az emberek sokkal jobban keresik az akciós termékeket, mint korábban, ezáltal többet is adnak el ezekből.

Ságiné Papp Nikoletta hozzátette azt is, kedvezőbb áraik miatt a város másik feléből is sok vevő jár hozzájuk vásárolni.