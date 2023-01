Lényegi változás nem történik majd a horvát-magyar üzleti életben, mert ahogy eddig a kunát váltották, jövőre majd az eurót, felelte érdeklődésünkre Rideg Gábor, a Dráva COOP Zrt. termelési igazgatója. Azt hallotta horvát üzletemberektől, hogy rettenetesen elégedettek azzal, hogy az euró lesz a hivatalos fizetőeszközük, s egyáltalán nem aggódnak, mert nem támadt fel gerjesztett áremelés az euró bevezetése körül a déli szomszédunknál. Vagyis minden sima ügynek tűnik.

– Egészen bizonyos, hogy megélénkül a határforgalom, hiszen leegyszerűsödik a horvátok schengeni belépésével és az euró bevezetésével – vélte Kocsis Tibor, a Somogy Megyei Vállalkozói Központ barcsi irodavezetője. – Ezáltal könnyebben áttekinthető lesz, hogy kint mibe kerülnek a termékek, és az nagyon fontos szempont, hogy a megszűnő határellenőrzés kifelé és befelé is nagy időnyereséget jelent az utazónak. Ehhez tudni kell, hogy a Barcs–Verőce távolság kisebb, mint a Barcs–Nagyatád vagy a Barcs–Szigetvár. Tehát a legközelebbi elérhető város januártól kézzelfoghatóan Verőce lesz, egy negyedóra alatt ott teremhetnek a barcsiak.

A kiskereskedelemben akadálytalanul áramolhatnak majd az áruk, hiszen a pillanatnyi árelőnyöket könnyebb lesz kihasználni az új helyzetben. A bevásárlóturizmus már most érdekesen alakult, tette hozzá. Volt olyan időszak, amikor Horvátországba irányult, és volt, amikor kifejezetten Magyarországra. Most határozottan kétirányú, és hullámzó intenzitású. A horvátoknak leginkább az ársapkás élelmiszerek beszerzése éri meg hazánkban, a magyaroknak viszont naponta változó, hogy mit éri meg a bevásárlókocsiba pakolni a szomszédban. Az euro–forint árfolyam alakulása ugyanis napi szinten határozza meg a már most határozottan élénkülő bevásárlóturizmust, ami januártól tovább erősödhet.

A somogyi határszélen élőkre is hatással lesz, hogy Horvátország bevezeti az eurót és csatlakozik a schengeni övezethez.

A cégek eddig is abban számoltak

A magyar és a horvát cégek közötti kapcsolat eddig is euró alapon működött, a kuna nem játszott benne szerepet, ezért az üzleti életben ez nem hoz változást, mondták el. A vállalkozóknak előnyös, határ menti interreges pályázati lehetőségek megélénkülését várják az új helyzetben, s a két országban működő vállalkozások együttműködését magasabb szintre emelheti. Remélhető, hogy a kulturális kapcsolatok is erősödnek. Mindenképpen egyszerűsítik majd a határ menti világot a januári horvát változások.