Jelenleg 32 idős embert ápolnak a szentbalázsi Zselici Rózsakert Idősek Otthonában, és újabb beköltözőt várnak. Összeszámolni sem lehet, hány pelenka fogy náluk egy hónapban. Korábban egy hónapra elegendő csomagért 2520 forintot kellett fizetni akár az otthonápolás keretei között a hozzátartozóknak vagy az idősotthonokban.

– Végigjártunk mindenféle patikát, és igénybe vettünk minden kedvezményt, hogy az eredeti minőséget kapjuk, végül 4200, illetve 6230 forintért tudtuk beszerezni – mondta Tóth Fonai Györgyné intézményvezető. – Olyan minőséget kerestünk, ami elfogadható, mert ilyenben nincs luxus, feltéve, ha sikerül kapni a megfelelő méretben és fajtában.

Az idősotthonokban nőttek a térítési díjak, az emelés előtt 5880 forint volt a napidíj, ami 7115-ra emelkedett. Az energiaárak emelkedése mellett az élelmiszerárak is nőttek, és az ársapkás élelmiszereket tejet, lisztet, cukrot is nagy sorban állással tudnak beszerezni, egyszerre csak pár darabonként. A pelenkák árának növekedése is egy tétel a drágulásban.

Az ára mellett a beszerzése is problémás.

Ha valaki bemegy egy patikába, 20 ezer forintért vehet egy csomag pelenkát támogatás nélkül. Kedvezményesen csak egy szakorvos, belgyógyász vagy neurológus javaslatára a háziorvos írhatja fel a pelenkát. Sokan súlyos baleset után vagy gyermekbetegség miatt használják, minden fekvőbeteg rászorulhat éppúgy, mint az idősek jó része. A szakorvosi javaslaton szerepel egy ISO-kód, ezt figyelembe kell venni a helyettesítésnél. Ám mára sokszor hiánycikk lett a megszokott típusból, méretből. A pelenkát használók helyhez kötöttek, nem tudnak szaladgálni szakorvos után. A patikák hosszú évek óta beszerzési áron adták a pelenkát, most már csak veszteséggel tudnák továbbadni a kereskedők. Összesen 20-30 termék van, de gyakran a jó áron beszerezhetőknél jelentkezik a hiány. A helyettesítő termékeknek más lehet a nedvszívó képessége, más kell a fekvőbetegnek és a járóbetegnek.

A kaposvári Észak-Nyugati Patikában nemrég egy gyermeknek kerestek pelenkát, ilyenkor nem könnyű a megfelelő méretben beszerezni.

– A vizelet- és széklettartási problémák esetén használatos pelenkáknál óriási ellátási gond jelentkezett jelenleg – felelte kérdésünkre Kalota Veronika gyógyszertárvezető. – A gyógyszerészekben és patikákban bíznak az emberek, mert eddig is minden gondjukat segítettünk megoldani. A gyógyszerészek a helyzet megoldását és az útmutatást a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől várják, hogyan tudnák biztosítani az ellátást a patikák.



Szentbalázsra csütörtökön érkezett meg a rendelt pelenka



Az idősotthonokban is komoly gondot okoz a felnőttpelenkák beszerzése

Fotók: Muzslay P.

Áremelést szorgalmazna a legtöbb gyártó



A gyógyászati segédeszközöket gyártó cégek már évek óta keresik a lehetőséget az állammal való tárgyalásra, állítja érdekképviseleti szövetségük főtitkára, Rásky László. Az Orvostechnikai Szövetség (OSZ) főtitkára szerint ezekre az eszközökre évtizedek óta ársapka van érvényben. Gyakorlatilag 20 éve ugyanazon az áron árulják a cégek ezeket az eszközöket, ezért ők emelést szorgalmaznának. Még tavaly ősszel legalább húszszázalékos áremelést tartottak volna indokoltnak az orvostechnikai eszközök piacán a termékeket és alapanyagokat érintő infláció miatt.