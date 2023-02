A Balaton északi partján szinte nincs olyan település, ahol ne kellene vagy a strand, vagy a parkolóhasználatért fizetni. A déli parton rohamosan gyarapszik a fizetős parkolók száma. Az idéntől Balatonboglár is beáll a sorba, a városban sem várakozhat senki a járművével ingyen a kijelölt zónákban.

– Főleg a fejlesztésekhez kapcsolódóan nőttek meg a karbantartási költségek, emelett óriási terhet ró a városra a közterületek fenntartása is, emelkedtek a bérek és közel 100 millió forinttal több a kiadásunk – sorolta a parkolódíj bevezetésének okait Mészáros Miklós polgármester. Olyan megoldást kellett keresni a kiadások fedezésére, amellyel nem a városlakókat terhelik, de a fenntartási költségek egy részét fedezni tudjuk. A képviselő-testület elfogadta a javaslatot, hogy bevezessük a parkolási díjat. Így a belvárosban és a Várdomb környékén 300, a parton pedig 400 forintot kell fizetni óránként a parkolásért. Márciusban még nem büntetik meg a jegyet nem váltókat, de áprilistól élesben működik a rendszer. Emelnek a közterület-használati díjakon is, de az építményadó mértéke változatlan marad.

Zamárdiban öt éve kell jegyet venniük az autóval vagy motorral várakozóknak, az idén ennek díja emelkedik. – A parti zónában a napijegyek ára növekszik minimális mértékben, de a bérletek ára nem változik, és nem vezetünk be új díjtételt sem ezen a nyáron – mondta érdeklődésünkre Csákovics Gyula, polgármester. Az is előkerült bevételnövelés szempontjából, hogy az ingyenes vizesblokkok használatáért is fizetni kell, de erről nem született döntés. A parkolási díj 300-ról 350 forintra változik október 1. és április 30. között, május 1. és szeptember 30. között 300-ról 400 forintra emelkedik óránként. A napijegy összege 2000-ről 2500 forintra emelkedett.

Balatonlellén nem fizetős a parkolás és nincs is szándék arra, hogy ezen változtassanak. S a szabadstrandok is ingyenesek maradnak.

– Elképzelhető, hogy a fizetős strandunkon emelünk a belépőjegyeken, ezenkívül az újonnan épült, a vasút északi oldalán lévő apartmanház építményadóját megemeljük. Ez a lakosságot nem érinti, hiszen sávos adó lesz, tehát aki nem balatonlellei annak magasabb adót kell fizetni az itt található ingatlanok után – mondta Kenéz István, polgármester.

Siófok változtat

Siófokon nem az idei nyártól, de 2024-től az ingyenes Újhelyi-strand válik fizetőssé. A döntést azzal indokolták, hogy fejlesztésre szorulna a terület, de erre jelenleg nincs pályázati forrás. A támogatásból megvalósuló fejlesztésekkel egyébként éppen az a nehézség, hogy a Kisfaludy-programban felújított strandok esetében kötelezettséget vállalnak a strandok működtetői arra, hogy fenntartják a terület ingyenességét. Ahol ilyen forrásból fejlesztették a szabadstrandot, csak kötbér megfizetése mellett lehet bevezetni a belépőjegyet.