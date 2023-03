A rendes felvételi eljárásban 3475 jelentkezés futott be, ebből 949-en első helyen jelölték meg az intézményt. Majdnem 40 százalékuk a pedagógus, több mint 29 az agrár, 14 a gazdaságtudományok, 10 és fél a művészet- és művészetközvetítés, míg 2 és fél százalékuk a műszaki területet választotta.

A MATE sajtóosztálya érdeklődésünkre elmondta, a Kaposvári Campus legnépszerűbb képzései között szerepel az agrármérnök, a lótenyésztő, a kereskedelem és marketing, a színművész és a gyógypedagógia szak is. Az újonnan indított képzések közül a gépész-, és élelmiszermérnök, valamint a gazdaság­informatikus alapképzésre is jelentősen nőtt a jelentkezések száma a tavalyi eljáráshoz képest.

A legnépszerűbb képzéseken végző szakembereket szinte folyamatosan keresik Somogyban is. Budai Mónika, a Videoton HR-vezetője lapunknak elmondta, olyan frissen végzett mérnökökre van szükségük, akik motiváltak, szeretnek alkotni és az elméleti tudást a gyakorlatban is alkalmazni tudják. Kiemelte, jelenleg is több olyan villamos- és gépészmérnök-hallgató dolgozik náluk, akik a MATE Kaposvári Campusán tanulnak. Budai Mónika hozzátette, a kezdő mérnököknek a térségben versenyképes jövedelmet tudnak biztosítani.

A gyógypedagógusokra is nagy szükség van a megyében. Gyurina Éva, a Duráczky EGYMI főigazgatója megkeresésünkre elmondta, egyre több gyermeknek van valamilyen problémája, ami miatt fejlesztésre szorul. Ezért azok a hallgatók, akik gyógypedagógus diplomát szereznek, könnyedén el tudnak helyezkedni. Nemcsak a speciális gyógypedagógiai intézményekben, hanem a szakszolgálatoknál és a normál iskolákban is. Gyurina Éva hozzátette, több olyan munkatársuk is van, akik az általános pedagógus diplomájuk mellett gyógypedagógiai szakképesítéssel is rendelkeznek.

Hatta József, a Kapos-Coop Zrt. kereskedelmi igazgatója elmondta, vállalatuknál kereskedelem és marketing területen három embernek adnak munkát. Jelenleg új kollégát nem tudnak felvenni, azonban, ha lenne üres álláshelyük és friss diplomást alkalmaznának, neki nagyjából bruttó 320-350 ezer forint kezdőfizetést tudnának biztosítani.



Az agrárium is óriási felvevőpiac

Az agráriumban is keresik a frissen végzett egyetemistákat. Pongrácz István somodori mezőgazdasági vállalkozó megkeresésünkre elmondta, sajnos nagyon kevés fiatal dolgozik a mezőgazdaságban, ezért szükség van a jól képzett szakemberekre. Pongrácz István kiemelte, azoknak a fiataloknak, akik mezőgazdász családban nőttek fel és szeretnék továbbvinni a gazdaságot, mindenképpen szükségük van megfelelő végzettségre. Manapság már világszínvonalú technológiával dolgoznak, ezért a felkészültségre és a tudásra nagy szüksége van a mezőgazdaságnak. A vállalkozó hozzátette, most is dolgoznak náluk fiatalok, és szinte mindig keresnek új munkaerőt.