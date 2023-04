Harminc évvel ezelőtt kezdte meg működését Kaposvár egyik legrégebb óta prosperáló vállalkozása a Lamello Fabútor. A cég a hétvégén ünnepelte a kerek évfordulót, a rendezvényen Pintér Rómeó alpolgármester is részt vett. Azt mondta: sokan nem is tudják, hogy Kaposváron, a Dombóvári úton készülnek Európa egyik legkiválóbb bútoripari darabjai. Hozzátette: a Lamello Fabútor termékei sikeresen bizonyítottak már Ausztriában, Németországban és Svájcában is egyaránt, sőt a hazai piacon is egyre nagyobb teret nyernek a prémium szegmensben.