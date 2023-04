A gond az, hogy átlag tíz vidéki portából kilencen gondozatlan vagy csupán füvesített a terület, csak kevesen művelik a kiskertjüket. Szerencsére jó példa is akad. Bent a házban kis műanyag poharakban nevelte a paprikapalántákat Szabó Ernőné, és két hete ültette át az aprócska melegházba, amit az ezermester férje húzott fel deszkákból és vastag nejlonfóliából. A miniatűr melegház mellett a házilag összeállított öntözőrendszer áll, amellyel két nagy tartályba fogják fel a melléképületről lecsorgó esővizet. A kiskert olyan ápolt, hogy öröm nézni: eper-, kétféle saláta, sárgarépa-, háromféle hagyma, kétféle fokhagyma, sóska-, cukorborsóágyások sorakoznak, nemrég karalábét ültetett a gazdaasszony.

– Napi egy, másfél óra munkát ad a kert, elbogarászok vele – mondta Margitka. – Reggel mindennap úgy kelek fel, hogy nézem, milyen a kert. Ha vakond túr, betaposom. Öntözgetek, ha nincs eső. Minden évben van kertem.

Krumplit is vetett négy hosszú sorban, ezzel vált teljesen önellátóvá a kert, a 70 éves asszony így már nem is jár a piacra. Mindent maga termeszt, és ez nem esik nehezére, ezt hozta ugyanis a családból. A szülei Szentgáloskéren gazdálkodtak, emlékszik, hogy kukoricát, búzát és árpát is betakarítottak közösen, és gyermekként ő is segített a ház körül a testvéreivel.

Permetezni nem szoktak, csak a paradicsom kapott vegyvédelmet, a burgonyáról kézzel szedik le a bogarakat. Ezen kívül biónak számít a kert, a gyümölcsfákat leszámítva. Tavaly sok szamóca és ropogós cseresznye termett, de az idén a kajszibarack „megfázott” a tavaszi fagy­tól. Alma is terem háromféle, körötte szilva, őszibarack és meggy. Minden területet kihasználnak, mert a kert megművelt része mindössze száz négyszögöl.

A palántákat is maguk nevelik, erre sem kell költeni a családi kasszából. A kertet sövény szegélyezi, és virágok díszítik. Így virágra sem kell pénzt kiadni, halottak napján a temetőbe innen viszik a krizantémot.

Szabó Ernőné hobbija a kertművelés, nyugdíj előtt konyhán dolgozott. Ezt a tudását hasznosítja otthon, hiszen mindennap főz. A kertből kikerülő zöldségeket a férjével és gyerekeivel fogyasztják, a legtöbb gyümölcsből lekvárt is főznek. A nyugdíjas asszony érzi, hogy újabban sokat spórol, és ezzel mások is tisztában vannak, hiszen az ismerősei mind csodálkoznak, hogy milyen magas a zöldségek és gyümölcsök bolti ára. Ennek ellenére a környéken kevesen követik a példáját, mert a legtöbben nem használják ki a területet, hogy kiskertet létesítsenek.

Fotó: Muzslay P.