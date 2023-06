Országosan közel kétezerrel csökkent a cégek száma áprilisban márciushoz képest és hétezerrel kevesebb cég működik, mint az év elején.

Gulyás Árpád, a Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara (SKIK) alelnöke szerint főként azoknál a cégeknél gondolkodhatnak el a folytatáson, ahol a megtermelt jövedelem nagy részét elviszi az energia­számla, illetve a bérköltség. Ha a vállalkozók nem látnak hosszabb távra előre, elmarad a várt bevétel, nincs jövőképük, akkor egyes vállalkozások akár a végelszámolást is választhatják. Ez saját döntésük, hiszen ilyen esetben nem külső kezdeményezésre indul a felszámolás.

– Társaságunk bérlőinél is tapasztalható, hogy magasak a működési költségek – hangsúlyozta. – S ez a helyzet az italüzleteket éppúgy érintheti, mint a fodrászokat vagy a fagyizókat. Van, ahol az energiára több pénzt fordítanak, mint a bérleti díjra.

Gulyás Árpád szerint számos somogyi vállalkozás a takarékosság érdekében új műszaki megoldásokat alkalmaz, így a fűtési rendszert korszerűsítik vagy napelemet szerelnek fel. Hangsúlyozta: minden olyan lépést tanácsos megtenni, ami a vállalkozás biztonságát, a versenyképesség további erősítését szolgálja. S így remélhetően változhat a helyzet, s a következő időszakban több céget alapíthatnak térségünkben, mint amennyit megszüntetnek.

Az Opten szerint a tendencia négy hónapja változatlan. Az új felszámolási eljárások továbbra is magas értéken állnak.