Horváth-Simon Zsófia Kiskorpádról érkezett Kaposvárra három gyermekével bevásárolni. Egy nagycsaládnál minden forint számít, ha költekezésről esik szó. Zsófia édesanyaként ezt az irányvonalat követi, gyakran használja ki a kuponok és akciók adta lehetőségeket.

– Nagyon oda kell figyelni az árakra, az élelmiszer, ami nagyon drága. Folyamatosan figyelem a szórólapokat, online, a boltban, általában az akciós termékeket vásároljuk, ha valami olyan, akkor többet veszünk. Nem néztem még az árfigyelő oldalt, de mindenképpen utánanézek majd – mondta Zsófia.

A július elsején nyilvánossá tett árfigyelő oldalt eddig több mint 200 ezren tekintették meg. Három kaposvári bevásárlóközpontban térképeztük fel, öt élelmiszert kiválasztva, hogy az olcsón hirdetett árucikkek kaphatók-e és milyen árakon.

Az egykilós fehér kenyeret mindhárom helyen az árfigyelő által megadott mérték szerint találtuk meg. Boltonként azonban változott, hogy mennyit kérnek érte. A Tescóban még fel is szeletelték, ahogy a Lidlben is, ám 50 forint volt a különbség. A Sparban is megtaláltuk, de valamivel drágábban.

A pasztőrözött ESL 2,8 százalékos tej mindhárom helyen megtalálható volt, 339–349 forint között.

Az egy kilogrammos sajtot is megkerestük a boltok hűtőpolcain. A Lidl és a Spar teljesen egyforma áron adta, ám a harmadik multi éppen akciózta a terméket, így 20 százalékkal még a legalacsonyabb ár alá is lement.