– A bokrok tele vannak bogyókkal, a sok eső jót tett a növénynek, de most már várjuk a kánikulát, mert a reggeli vizes gyümölcsöt ki kell szárítani, s ez komoly időveszteséget jelent – mondta el Gergely Tamás. Megtudtuk, szerencsére a somogyi ültetvényen nincs olyan kártevő, amely veszélyt jelentene a növényre, de több országban megjelent már a foltos szárnyú muslica, amely komoly károkat okozhat az áfonyásban.

Ahhoz, hogy legyen mit szüretelni, már év elején megkezdődött a munka az ültetvényen. Januárban az összes bokrot megmetszették, a sorközöket tárcsázták, kaszálták. Négy-öt év kell mire egy-egy bokor termőre fordul. – Jó termésre számítunk idén, bízunk benne, hogy a nagy hőség után nem lesz többnapos eső, amely a bogyókat károsíthatja és reméljük a jég is elkerül minket – emelte ki Gergely Tamás. Hozzátette, a termés egy részét házuknál adják el, de az ország minden tájára visznek hűtőkocsival is gyümölcsöt.

Nagy mértékben nőttek a költségek, az üzemanyagra, az energiára és a munkabérre is többet költünk, mindezek ellenére nem emeltünk árat 3200 forintért adjuk az áfonya kilóját, szeretnénk a vásárlóinkat megtartani

– mondta el Gergely Tamás. Megjegyezte: az áfonya C-vitamin- és antioxidáns-tartalma igen magas, régen az amerikai pilótáknak is adták. Bogyójából lekvárt is készítenek, leveléből pedig édes ízű tea főzhető.