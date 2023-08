Szinte egész nyáron telt házzal működik az egyik siófoki szálloda. Mindössze augusztus második felében van pár szabad szobájuk. – Nagyon népszerű fizetőeszköz a Szép-kártya szállodánkban – mondta el Tóth Gergely, a CE Pláza Hotel tulajdonosa. – Mivel most emelt keretet kaphatnak a munkavállalók, továbbra is erre számítunk. S mert ismét lehet hideg élelemre is költeni a kártyán lévő összeget, vélhetően sokan ezzel is élni fognak.

A Kaposvári Nagypiac egyik húsboltjában a koronavírus-járvány alatt már lehetett fizetni Szép-kártyával, s augusztus elsejétől újra van erre lehetőség. – Arra számítunk, hogy még többen fognak Szép-kártyával fizetni nálunk – mondta el Korpics Tibor, a húsbolt tulajdonosa. – Mióta idén januártól nem három, hanem egy zseb van, azóta még egyszerűbb a kártyával fizetni.

Már a tíz órai nyitást követően sokan érkeztek az egyik kaposvári étterembe szerdán. Molnár Gábor, az étterem ügyvezetője elmondta: előszeretettel használják a kártyákat vevőik elviteles és helyben fogyasztott ételek vásárlására, sőt rendezvényekre rendelt hidegtálakat is fizettek így.

– Bruttó kétszázezer forintot kapunk egy összegben, és melegételre költöm – mondta el Gergelics Natália, aki a vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóságnál dolgozik. Hozzátette: még nem jelezték, hogy munkáltatójuk emelné a keretösszeget. – Nagyon jó ötlet, hogy ismét hideg ételre is lehet költeni a kártyán lévő pénzt – tette hozzá.

A Gazdaságfejlesztési Minisztérium tájékoztatása szerint augusztustól a munkáltatók újabb 200 ezer forinttal tölthetik fel dolgozóik Szép-kártyáját, így 2023-ban 650 ezer forintra emelkedik a keretösszeg, és lehetőség van év végéig hideg élelmiszerre is költeni a kártyán lévő pénzösszeget.



A munkavállalók zöme napi étkezésére fordítja a Szép-kártyára feltöltött összeget.

Van, ahol inkább a nettó bért emelnék

Több somogyi munkáltató is fontosnak tartja, hogy dolgozói munkáját Szép-kártyára feltöltött pénzösszeggel is honorálja. Szalai Gyula, a Kaposvári Villamossági Gyár ügyvezető igazgatója elmondta: havi tízezer forint összeget kapnak Szép-kártyájukra dolgozóik. Táppénz alatt viszont nem jár a béren kívüli juttatás. – Mivel csaknem harmincszázalékos adó terheli a Szép-kártyára utalt pénzt, nem emelünk az összegen, inkább a nettó bért próbáljuk növelni – emelte ki az ügyvezető igazgató.

Budai Mónika, a Videoton Elektro-PLAST Kft. humánerőforrás vezetője érdeklődésünkre elmondta: dolgozóik választhattak, hogy magasabb bért, vagy pedig Szép-kártya-juttatást kérnek, és több mint kétharmaduk az utóbbit részesítette előnyben. – Havi tizenötezer forintot utalunk dolgozóinknak Szép-kártyájukra – emelte ki Budai Mónika. – Sokan közülük az üzemi étkezdében ezzel fizetnek, továbbá a karácsonyi jutalom egy része is általában ilyen juttatásként teljesül.