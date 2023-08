A tárcavezető emlékeztetett, a júliusi Mezőgazdasági és Halászati Tanácsülésen Brüsszelben arra tett javallatot, hogy hozzanak létre egy olyan alapot, amivel az ukrán mezőgazdasági termékek tranzitját tudják támogatni. Így lehetne versenyképes áron eljuttatni az ukrán gabonát a korábbi célországaiba, Afrikába és a közel-keleti térségekbe. A miniszter szerint közös európai megoldást kell találni a folyamat kezelésére. Kifejtette, Északon és Délen is szabad kikötőket kell fenntartani a szállítás érdekében. Nagy István üdvözölte a közelmúltban megkötött ukrán-horvát megállapodást a dunai és az adriai kikötők használatáról. Hazánk támogatni fogja, hogy az Ukrajnából érkező áruk zavartalanul és gyorsan eljussanak ezekbe a kikötőkbe.

A miniszter beszélt arról is, hogy a tavalyi aszályos évnél idén lényegesen kedvezőbb az időjárás, ami a hazai mezőgazdasági eredményekben is megmutatkozik. De nemcsak Magyarországon, hanem Ukrajnában is jó terméssel számolnak. Hangsúlyozta, hazánk az ukrán mezőgazdasági termékekre vonatkozó behozatali tilalmat szeptember 15. után is fenn kívánja tartani.