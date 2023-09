Legutóbb pénteken drágítottak a benzinkutakon, literenként 11 forinttal. A dízelért átlagosan 676 forintot kell fizetni.

– Az utolsó üzemanyag-rendelésünk óta már csaknem 100 forinttal emelkedett a gázolaj ára – mondta Lackovics Sándor, a magyaratádi Barátság Mezőgazdasági Szövetkezet elnöke. – Ez azt jelenti, hogy ha marad ezen az áron a dízel, akkor a következő 25 ezer literes rendelésünkért 2 és fél millió forinttal kell majd többet fizetnünk. Sajnos a megnövekedett költségeinket a gabonaértékesítésből származó bevétel sem kompenzálja majd. Az lenne a megoldás, hogy amikor olcsó az üzemanyag, akkor betározunk, de akkora tartályunk nincsen – tette hozzá.

Göndöcz József somogysárdi családi gazdálkodónak súlyos százezrekbe kerül a drága üzemanyag. Aratási szezonban ezer liter gázolajat használ el két hét alatt. A gazdálkodó arról is beszélt, az idei év nem ígérkezik a legjobbnak. Sokba kerülnek a növényvédő szerek, alacsonyak a felvásárlási árak, ezért abban bízik, hogy legalább az üzemanyagok ára csökken majd.

Erre azonban nagyon kevés az esély, mondta Bujdos Eszter a Holtankoljak.hu ügyvezetője. – Nehéz megjósolni, hogy mikor, de az előrejelzések szerint hamarosan a 700 forintot is elérheti a gázolaj ára – hangsúlyozta Bujdos Eszter. – A folyamatos drágulásnak több oka is van. Egyrészt a kitermelési korlátozást meghosszabbították az év végéig az oroszok és az arabok. A szűkülő kínálat és a növekvő kereslet azt eredményezte, hogy az olaj hordónkénti ára 90 dollár fölé emelkedett. A másik probléma, hogy Európában átmenetei gázolajhiány alakult ki, mert több finomítóban is egyszerre végezték el az ötévente szükséges karbantartási munkákat – mondta a Holtankoljak.hu ügyvezetője. Bujdos Eszter hozzátette, a mezőgazdasági munkák miatt itthon is nőtt a kereslet a gázolaj iránt, ellátási probléma azonban nincsen.

Szabó Bence László, a bolhási Szabó Busz Hungary Kft. ügyvezetője megkeresésünkre elmondta, a gazdasági szakemberek nyáron még arról beszéltek, hogy jelentősen nem emelkedik az üzemanyagok ára, ehhez képest folyamatosan megy felfelé. – Ehhez mérten alakítottuk ki az árainkat januárig – fogalmazott a cégvezető. – A lekötött útjaink díján nem tudunk már módosítani, azonban az új rendelésekért többet kell fizetni. A két heti üzemanyagszámlánk több mint 200 ezer forinttal magasabb, mint néhány hónappal ezelőtt.