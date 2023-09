A somogyi gazdálkodók csaknem egybehangzóan állítják, hogy az időjárás rányomta a bélyegét az idei termésre.

– Egy jó közepes termésre számítunk az idei ében – mondta kérdésünkre Varga József zákányi termelő. – A tavaszi fagy nem tett jót az ültetvénynek, ráadásul zöldtrágyával kellett pótolni a kalciumot. Ha ugyanis ezt nem tesszük meg, foltos lesz a termés felülete és úgy már nem lehet jó áron értékesíteni, tette hozzá Varga József. A kalciumhiány olyankor lép fel a növénynél, amikor megviseli a fát, hogy kevés, de nagy méretű almákat hoz. Emellett védekezni kellett a kártevők ellen: levéltetű, almamoly, vértetű és poloska is jelen volt az ültetvényeken.

Ezt tapasztalták a kisebb területen és nagy ültetvényeken termelők is. Növényvédő szerrel lehet ellenük védekezni, de csak módjával, tudtuk meg az almatermelőktől. – Az a baj a poloskával, ha megszúrja az almát vagy bármilyen gyümölcsöt, utána már nem lehet eladni, mert ott marad a nyoma, mondta Szabó Zoltán, a siófoki Siófruit Family Kft. egyik tulajdonosa. Hozzátette: lehet ellene védekezni olyan permetszerekkel, amelyek mászó és repülő rovarok ellen is ajánlottak. De olyan szigorúak a permetezésre vonatkozó szabályok és annyi kártevő ellen kell védekezni, hogy erre már nem igen futja.

A másik probléma, hogy amint véget ér a gabonák betakarítása, a poloskák megjelennek a gyümölcsösökben, hiszen ott bőséggel találnak még lédús táplálékot. Szabó Zoltán is szerényebb termésre számít a néhány nap múlva kezdődő szüreten, mint tavaly. Kérdésünkre elmondta: hektáronként 15 tonna terméskieséssel számolnak.

Az alma felvásárlási ára jelenleg 300 forintos kilónkénti ár körül van, de hogy miként lehet értékesíteni az étkezési almát, az majd csak akkor derül ki, ha már külföldön is véget ér a szüret. A minőségileg gyengébb termést korábban értékesíteni lehetett léalmának, de manapság olyan kevés ipari alapanyagot vásárolnak fel, hogy ez már nem megoldás a termelőknek.