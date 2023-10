A somogyi vállalkozások megkezdték a 2024-es üzleti év tervezését, s nemcsak új piacokat, hanem több helyen dolgozókat is keresnek. – Négy telephelyen csaknem 320-an dolgoznak nálunk – mondta Talián Attila, a segesdi Ferrokov Kft. ügyvezetője. – Az idén nagyjából 30 százalékkal csökkent a rendelésállományunk, megrendelőink többsége nyugat-európai, s a háború miatt nagy készleteket halmoztak fel a főbb termékekből, így az utóbbi hónapokban a tervezettnél kevesebb árut rendeltek.

Emiatt több – főképp alacsony végzettségű – dolgozót el kellett küldeniük. Ugyanakkor a nehézségek dacára 5-6 hegesztőt, CNC-esztergályost és szerkezetlakatost felvennének.

Gazdag Viktória, a Somogyi Kereskedelmi Kamara (SKIK) HR-klub tagja hangsúlyozta: a somogyi ipari cégek alapvetően szakmunkásokat keresnek, többek közt gépkezelőket, karbantartókat. S bár több helyen automatizálják a termelést, a jövőben is szükség van a képzett, gyakorlattal rendelkező munkatársakra.

Illés Tibor, a SKIK mestervizsga-bizottság elnöke kiemelte: a feldolgozóiparon kívül a szolgáltatás, s azon belül a járműjavítás is jó lehetőséget biztosít a munkavállalóknak.