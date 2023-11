A közelgő 2024. december 31-i határidő miatt drasztikusan megnyúló várakozási időre lehet számítani a tachográf műhelyekben, a csere elmulasztása pedig súlyos bírságot vonhat maga után - azok a vállalkozók járnak jól, akik már most beütemezik a menetíró készülékek átépítését.

Mit jelent az I. Mobilitási Csomag?

Az I. Mobilitási Csomagot 2020. július 9-én fogadta el az Európai Parlament egy 3 éves hosszas és intenzív vitákkal teli periódust követően. A nagy horderejű, évtizedes logisztikai rendelkezés csomagnak alapvetően 3 fő célja van: a járművezetők biztonságának és munkakörülményeinek javítása, a szabadpiaci verseny biztosítása és a fenntartható üzleti gyakorlat kialakítása. A benne foglalt szabályozások szakaszosan, több lépcsőben léptek és lépnek hatályba, az első változások már 2020. augusztusa óta érvényben vannak. A reform külön passzusokban és rendeletekben szabályozza a járművezetők kiküldetési idejével és bérezésével kapcsolatos visszásságokat, a maximális munka- és pihenőidőt. A kabotázs műveletek is egységes szabályozást kapnak, mely szerint 7 napon belül legfeljebb 3 ilyen végezhető, továbbá a nemzetközi szállítmányozásban lévő járműveknek maximum 8 hetente vissza kell térniük a saját telephelyükre.

Ne csak digitális, okos is legyen!

Az analóg, vagy más néven “korongos” tachográfoktól már a Mobilitási Csomag megjelenése előtt is számos fuvarozó cég megvált. A digitális tachográfok 2006-ban váltak elérhetővé, azóta pedig ez a készüléktípus is számos korszerűsítésen esett át. Az új menetíró rendszer nem a Smart 1 tachográf frissített verziója, hanem egy szoftver és hardver tartalmában is innovatív komplex megoldás, amely megfelel a legújabb jogszabályi követelményeknek.

A megnövekedett tárolókapacitásnak és a cutting edge technológiának köszönhetően a Smart 2 rendszer sofőrkártyáin és tachográfjain az eddigi 28 nap helyett 56 nap fuvarozási adatai lesznek ellenőrizhetők. A jogszabályi megfelelőségen túlmenően a készülék számos előnye közé tartozik, hogy kifejezetten felhasználóbarát és könnyen kezelhető: az eddigi megoldásokhoz képest lényeges különbség például a hitelesített geopozíciók megjelenítése, így a határátlépések automatikus rögzítése, a le és felrakodások, továbbá a 3 óránkénti időpecsétek és geopozíciók regisztrálása GNSS* technológián keresztül. Képesek más járművekkel történő adatkommunikációra és a jármű megállítása nélküli országúti infrastruktúrával történő ellenőrzésre.

Közel 40 év után a legjelentősebb fordulópont: ezért volt rá szükség

“Az IRU, azaz a Közúti Fuvarozók Nemzetközi Egyesületének felmérései szerint a teherszállító járművek baleseteinek 86%-át okozza emberi hibázás, ebből 6% pedig közvetlenül a sofőr kialvatlanságára vezethető vissza. A közúti biztonságot tehát mindenképpen javítani kell. Az Európai Unió által megszavazott I. Mobilitási Csomag - benne a Smart 2 okos tachográfok fokozatos bevezetésével - a legjelentősebb mérföldkő a menetírók 1980-as években történt bevezetése óta az Európai Unióban” - nyilatkozta Pomozi Gyula, a Szelpo AutoControl Systems Kft. ügyvezető igazgatója. “Ez a lépés egyszerre szolgálja az I.

Mobilitási Csomag mindhárom célkitűzését: a pontosabb adatfelvétel lehetővé teszi az elalvásos balesetek hatékonyabb elkerülését, valamint a fenntarthatóbb fuvarozási gyakorlatok bevezetését. A csere ráadásul csökkenti a piaci egyenlőtlenségek káros hatásait, amelyet az elavult analóg, vagy nagyon régi digitális rendszerrel felszerelt járműparkkal működő vállalkozások alulárazása teremtett.”