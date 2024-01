Egy magyar-izraeli-német együttműködés keretében egy hadiipari beruházó megjelenése is várható. Az északi ipari parkba betelepül egy kínai bútormotorokat gyártó világcég. A polgármester azt kérte a kormánytól, hogy még 400 hektár célterületet nyisson meg új befektetőknek, ebben az ügyben Szijjártó Péter külügyminiszternél járt Szita Károly, és kedvező választ kapott. Szita Károly tárgyalt Lázár Jánossal is, aki tervezői megbízást adott a 67-es főút Szigetvárig folytatódó átépítésére. További jó hír, hogy a taszári légibázist megvásároló tajvani vállalkozás az idén elkészíti a beruházási koncepcióját. A városban terveznek egy vasúti felüljárót is a cukorgyár jobb megközelíthetősége érdekében.

A legnagyobb adózók listája

A hagyományos év eleji köszöntőre meghívást kapott a DEHNMIB Naperőmű Ingatlan Fejlesztési Kft, az E-ON Energiateremlő Kft., a FINO- FOOD Kft, a Fusetech Kft, a Kapos Atlas Gépgyár, a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft., a Kaposvári Villamossági Gyár Kft., a KITE Zrt., KOMETA 99 Zrt., a Magyar Cukor Zrt., a Mega-Logistic Zrt., a METYX Hungary Kft., az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt., a NIPÜF Gamma Kft, OTP Bank és az OTP Faktoring Követeléskezelő Zrt., a Privát Húsfeldolgozó KFt., a SEFAG Zrt, a SPAR KFT és a TESCO-Globál Zrt, és a Videoton ELEKTRO-PLAST Kft. Kaposvár adóbevétele tavaly összesen 6,8 milliárd forint volt, ennek 45 százalékát tette ki a húsz legnagyobb adózó befizetése, megközelítőleg 3,7 milliárd forintot.