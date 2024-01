Feldman Zsolt köszöntőjében ismertette, hogy a 2023-2027 közötti Közös Agrárpolitika (KAP) feltételrendszere számos elvárást fogalmaz meg a gazdáknak, azonban emellett megannyi lehetőséget is rejt magában. Az ukrán gabona okozta kihívásokat és a versenyképességet taglalva az államtitkár hangsúlyozta az egyedi alkalmazkodási stratégiák megvalósításának fontosságát. Példaként említette a szántóföldi növénytermesztők esetében a termelési szerkezet diverzifikálását vagy a területek mind nagyobb hányadán értékesebb növényi kultúrák termesztését, amelyhez hatékony segítséget nyújthatnak az agrártámogatások – tette hozzá.

Juhász Anikó, az Agrárminisztérium helyettes államtitkára bemutatta, hogy az új Közös Agrárpolitika erősödő uniós zöld elvárásai, amelyek az éghajlatváltozáshoz, a természeti erőforrások használatához, valamint a tájak és a biológiai sokféleség megőrzéséhez kapcsolódnak mit jelentenek a gyakorlatban, hogyan kezeli azokat a hazai agrártámogatási rendszer.

A helyettes államtitkár részletezte a 2024. évi egységes kérelemhez és az Agrár-ökológiai Programhoz kapcsolódó várható változásokat is, amelyek a gazdálkodói jelzések alapján kerültek kidolgozásra. Az egységes kérelmek esetében egyebek mellett számos eljárási szabály átkerült a KAP végrehajtási rendeletbe, továbbá egyszerűsödött a másodvetés betakarításának a bejelentése. Az Agro-ökológiai Programban korábban, ha egy termelő nem teljesítette az előírásokat, akkor a teljes támogatástól elesett. A beavatkozás újdonsága, valamint az ágazati és a finanszírozói visszajelzések indokolták a sávos szankciórendszer bevezetését.

Papp Zsolt György helyettes államtitkár tájékoztatott, hogy tavasszal kívánja az agrártárca megjelentetni a mezőgazdasági és élelmiszeripari beruházások első pályázati csomagját, amely magában foglalja az élelmiszeripar és borászat, a takarmányipar, a kertészet és az állattartás beruházásait segítő felhívásokat. Ismertette a pályázati felhívásokhoz kapcsolódó legfontosabb információkat, a kiemelt értékelési szempontokat, a kisebb és nagyobb projektek szétválasztott kezelését, valamint hogy előleg finanszírozási konstrukció készül.

Kitért arra is, hogy valamennyi támogatási konstrukció esetében széleskörű szakmai egyeztetést folytatnak. A meghirdetésre kerülő pályázatok lehetőséget biztosítanak majd a gazdaságok számára, hogy az elmúlt két év gazdasági-piaci változásaira reagálva, a termelésüket hatékonyabbá tegyék vagy akár a több lábon állás irányába nyithassanak.