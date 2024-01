Nincs keret költekezni

Mézespuszedli, termelői mézek, kártevők elleni szerek és a méz előállításához, a méhek gondozásához szükséges eszközök, védőöltözékek is kaphatóak voltak a vásáron. – A kaptárak iránt sokan érdeklődnek, de emellett díszdobozokat is készítünk méhészeknek, hiszen volt egy ilyen felhívás, hogy ajándékozzunk mézet. Sajnos sokan idejönnek, megcsodálják a termékeinket, de csak lefotózzák, költeni már kevesen akarnak rá, mondta a szederkényi Lovas Szilárd, aki lézergravírozással is foglalkozik a kaptárkészítés mellett. Mint mondta, korábban asztalosként dolgozott, ezt követően váltott a kaptárakra, de ma már az is megkérdőjeleződött, érdemes -e ezzel foglalkozni, hiszen a faanyag roppant drága lett.