Az országon belül továbbra is nagyon komoly eltérések láthatóak. Vannak olyan térségek - nyugat-dunántúli és észak-alföldi régió - ahol éves szinten 5 százalék körüli drágulás következett be, míg a Dél-Dunántúlon mínuszba kerültek az árak. A sztárrégiónak számító Budapest és Pest megye is kivételesen szerepelt.