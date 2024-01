Több ágazatban is emelkedtek a fizetések nemrég. Legutóbb a pedagógusok bérén változtattak jelentősen. Az új döntés értelmében bruttó 528 ezer 800 forintnál egyetlen tanár sem kereshet kevesebbet. A hivatali dolgozóknak ez a szám egyelőre csak álom, nem is várható, hogy mostanában emelnek az összegen.

– Nálunk sok esetben a bruttó fizetések hármassal kezdődnek – mondta el érdeklődésünkre Füstös János, Csurgó polgármestere. – Ez eléggé fájó, ezért nagyobb mértékű emelésre lenne szükség. Mivel másfél évtizede nem változott az önkormányzati dolgozók bére, muszáj volt hozzányúlnunk és úgynevezett személyi béreket kínálni. Ez azt jelenti, hogy bizonyos munkakörben dolgozók megegyezés alapján kapják a havi illetményüket. Enélkül nem tudnánk munkaerőt felvenni és megtartani sem. Sajnos a versenyszféra, de még az állami szféra is „elszippantja” az embereket – emelte ki a csurgói településvezető.

– Legutóbb szociális intézményhez és az agrárkamarához mentek el tőlünk dolgozni. Folyamatosan csökken a létszám a hivatalban, ami nem jó, mert közös önkormányzatként nyolc település feladatát kell ellátnunk. A költségvetésünkből jelentős béremelést nem tudunk adni, azonban havonta 15 ezer forintos cafeteriával jutalmazzuk a dolgozókat – összegzett Füstös János.

A polgármesteri béreken két évvel ezelőtt emeltek. De a településvetezők szerint első körben a hivatali dolgozók bérét kellene rendezni, mert az hosszú évek óta állandó.

Schmidt Jenő, a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének (TÖOSZ) elnöke, Tab polgármestere szerint is ideje lenne emelni a köztisztviselők és más hivatali emberek fizetésén.

– Vicc, hogy mennyit keresnek az önkormányzati dolgozók – emelte ki Schmidt Jenő. – A kormányhivataloknál emelik a fizetéseket, emiatt többször is kértük már, hogy az önkormányzatoknál is rendezzék a béreket. Egyelőre azonban nincsen erre törekvés. Csak azt mondják mindig, hogy a hivatalok változtassanak ezen. Saját keretből azonban nehéz emelni, főleg ott, ahol nincsen bevétele az önkormányzatnak – tette hozzá a TÖOSZ elnöke.

Elégedettek, de vállalnak másodállást

A polgármesteri béreken két évvel ezelőtt változtatott a kormány. Akkor jelentős mértékben megemelte a településvezetők fizetését. A legkevesebbet, bruttó 520 ezer forintot azok a falusi polgármesterek keresik, ahol 500 lélekszámnál kevesebben élnek. Az 501 és 1500 közötti lélekszámú települések vezetői 650 ezret, az 1501 és 2000 közöttiek 715 ezret. 2001 és 5000 közötti településeken 780 ezret, az 5001 és 10 ezer közöttieken 845 ezret, a 30 ezer alattiakon 975 ezret, míg a 30 ezer lélekszámnál több lakosú városokban 1 millió 105 ezer forint kapnak a polgármesterek. A megyei jogú városok polgármestereinek havi illetménye 1 millió 300 ezer forint. A falusi polgármesterek elégedettek a bérükkel, bár többen másodállást is vállalnak, hogy biztosabban megéljenek.