Az idén folytatódik az Apáczai Ösztöndíjprogram, amely akár havi 34 ezer forint összeggel támogatja a hátrányos helyzetű, jó tanulmányi eredményű szakképzési tanulókat 7-19 hónapon keresztül. A 6,2 milliárd forint keretösszegű program az anyagi ösztönzés mellett - mentorok bevonásával - tehetséggondozó támogatást is biztosít a fiatalok számára

A Kaposvári Szakképzési Centrum (KSZC) tájékoztatása szerint a támogatás hatékony kiegészítése lehet a szakképzési ösztöndíjrendszernek, amely minden tanulót érint. Utóbbinak köszönhetően a diákok tanulmányi eredményeik függvényében akár havi 59 ezer forint ösztöndíjat, vagy ennél jóval magasabb munkabért is kaphatnak.

– Az Apáczai Ösztöndíjprogram indulása óta 6 260 hátrányos helyzetű, jó tanulmányi eredményű tanulót támogatott havi 16 ezer, illetve 34 ezer forint összeggel, 7-19 hónapon keresztül – derült ki a tájékoztatóból. – A Kaposvári Szakképzési Centrum tíz intézményében az elmúlt két tanévben 203 tanuló és 77 mentor tanár részesült az ösztöndíjprogramban.

Az újrainduló ösztöndíjprogramra a rászorultsági helyzet és jó tanulmányi eredmény alapján lehetnek jogosultak a tanulók. A pályázatokat 2024. január 11-től nyújthatják be a KRÉTA rendszer elektronikus pályázati felületén. A pályázat benyújtására nappali rendszerű szakmai oktatásban tanulói jogviszonnyal rendelkező szakképző iskola és technikum 9., 10., 11. és 12. évfolyamának tanulói jogosultak. A program a tanulmányi eredménytől függő 16, 25 vagy 34 ezer forintos havi anyagi ösztönzés mellett - mentorok bevonásával – tehetséggondozó támogatást is biztosít teljes időtartamában.

Kitértek rá: 2020-ban a szakképzés megújításával az ösztöndíjrendszer is átalakult. Az ágazati alapoktatás ideje alatt minden tanuló általános havi ösztöndíjban részesül. A nappali képzésben, szakképzési munkaszerződéssel nem rendelkező tanulók az ágazati alapoktatást követően tanulmányi eredményeik alapján akár havi 59 ezer forint ösztöndíjat is kaphatnak, amit tanulmányaik előrehaladtával a duális képzésbe bekapcsolódva munkabér válthat fel. A KSZC tájékoztatójában rámutatott: a duális képzésben részt vevő tanulók a minimálbér 43-72 százalékára számíthatnak, így a munkabérük elérheti a 168 ezer forintot is havonta. Szintén a megújult szakképzési rendszer vívmánya a pályakezdési juttatás. A tanulók vizsgaeredménytől függően 150 ezer és 300 ezer forint közötti összeget egyszerre, a sikeres szakmai vizsgát követően kapnak meg, amit szakmai karrierjük beindítására, akár eszközök beszerzésére is fordíthatnak.

Az idén folytatódik az Apáczai Ösztöndíjprogram, amely akár havi 34 ezer forint összeggel támogatja a hátrányos helyzetű, jó tanulmányi eredményű szakképzési tanulókat 7-19 hónapon keresztül. A 6,2 milliárd forint keretösszegű program az anyagi ösztönzés mellett - mentorok bevonásával - tehetséggondozó támogatást is biztosít a fiatalok számára

A Kaposvári Szakképzési Centrum (KSZC) tájékoztatása szerint a támogatás hatékony kiegészítése lehet a szakképzési ösztöndíjrendszernek, amely minden tanulót érint. Utóbbinak köszönhetően a diákok tanulmányi eredményeik függvényében akár havi 59 ezer forint ösztöndíjat, vagy ennél jóval magasabb munkabért is kaphatnak.

– Az Apáczai Ösztöndíjprogram indulása óta 6 260 hátrányos helyzetű, jó tanulmányi eredményű tanulót támogatott havi 16 ezer, illetve 34 ezer forint összeggel, 7-19 hónapon keresztül – derült ki a tájékoztatóból. – A Kaposvári Szakképzési Centrum tíz intézményében az elmúlt két tanévben 203 tanuló és 77 mentor tanár részesült az ösztöndíjprogramban.

Az újrainduló ösztöndíjprogramra a rászorultsági helyzet és jó tanulmányi eredmény alapján lehetnek jogosultak a tanulók. A pályázatokat 2024. január 11-től nyújthatják be a KRÉTA rendszer elektronikus pályázati felületén. A pályázat benyújtására nappali rendszerű szakmai oktatásban tanulói jogviszonnyal rendelkező szakképző iskola és technikum 9., 10., 11. és 12. évfolyamának tanulói jogosultak. A program a tanulmányi eredménytől függő 16, 25 vagy 34 ezer forintos havi anyagi ösztönzés mellett - mentorok bevonásával – tehetséggondozó támogatást is biztosít teljes időtartamában.

Kitértek rá: 2020-ban a szakképzés megújításával az ösztöndíjrendszer is átalakult. Az ágazati alapoktatás ideje alatt minden tanuló általános havi ösztöndíjban részesül. A nappali képzésben, szakképzési munkaszerződéssel nem rendelkező tanulók az ágazati alapoktatást követően tanulmányi eredményeik alapján akár havi 59 ezer forint ösztöndíjat is kaphatnak, amit tanulmányaik előrehaladtával a duális képzésbe bekapcsolódva munkabér válthat fel. A KSZC tájékoztatójában rámutatott: a duális képzésben részt vevő tanulók a minimálbér 43-72 százalékára számíthatnak, így a munkabérük elérheti a 168 ezer forintot is havonta. Szintén a megújult szakképzési rendszer vívmánya a pályakezdési juttatás. A tanulók vizsgaeredménytől függően 150 ezer és 300 ezer forint közötti összeget egyszerre, a sikeres szakmai vizsgát követően kapnak meg, amit szakmai karrierjük beindítására, akár eszközök beszerzésére is fordíthatnak.