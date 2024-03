Helyi gazdaság 39 perce

Bátorítás a tanulásra és fejlődésre – avagy mi is kell a nőknek a munkahelyen?

Nőnap közeledtével a virágszál kiválasztása mellett a hölgy kollégák fejlődési lehetőségeinek újragondolására is érdemes időt szánni – tanácsolja a K&H HR vezetője. Ahhoz ugyanis, hogy a nők is kiteljesedhessenek a munkahelyen, nem csupán a gyerekvállalás és a kismamák munkába való visszatérésének támogatása szükséges, hanem az is, hogy ösztönzést, bátorítást és pozitív példát kapjanak a tanuláshoz, fejlődéshez, vezetővé váltáshoz.

Sonline.hu Sonline.hu

Hamarosan itt a nőnap, amikor hagyományosan egy szál virággal köszöntik a hölgyeket. Érdemes azonban tovább is nézni ennél munkáltatóként és azt is megvizsgálni, hogy mennyire érvényesülhetnek a női munkavállalók a cégben, milyen fejlődési és előrelépési lehetőségeik vannak, mennyire kaphatnak helyet a vezetésben. A nagyobb cégek számára ez utóbbi nem is annyira önkéntes, hiszen az Európai Bizottság irányelve szerint 2026-ra a tőzsdén jegyzett uniós nagyvállalatoknál a nem ügyvezetői tanácsokban a női döntéshozók aránya el kell, hogy érje a 40 százalékot, az összes tanácsban pedig a 33 százalékot. Mindez nem kizárólag az előírások és esélyegyenlőség biztosítása miatt fontos, hanem az ESG elvárások egyre nagyobb súlya miatt is. A női igazgatósági tagok ugyanis jobban azonosulnak a cégek finanszírozása szempontjából egyre meghatározóbb ESG célokkal: a BloombergNEF kutatócég 2020-as elemzése alapján azok a cégek, ahol magasabb a női vezetők aránya, nagyobb arányban támogatják az energiahatékonysági fejlesztéseket, a környezeti hatások csökkentését és a megújuló energia beruházásokat. A női kollégák fejlődésének segítése tehát egy igazi win-win lehetőség. „Amikor a nők munkalehetőségeiről beszélünk, természetesen elsőként mindig az olyan, kifejezetten hozzájuk kapcsolódó élethelyzeti igényeket kell biztosítani, mint a gyerekvállalás és a munkába való minél gördülékenyebb visszailleszkedés támogatása. A K&H esetében például a kismamák munkába visszailleszkedését segítő programunk hatására 85 százalékra emelkedett a visszatérő kollégák aránya. Emellett óvodai támogatást, részmunkaidőt, rugalmas munkaidőt és otthoni munkavégzést is kiemelten biztosítunk a szülőknek” – hangsúlyozta ki Medvey Leila, a K&H HR igazgatója, hogy mivel teremtheti meg egy cég annak az alapjait, hogy a nők is lehetőséget kapjanak a fejlődésre és egyúttal a munka-magánélet közötti egyensúly megteremtésére. „Legalább ilyen fontos azonban a pozitív ösztönzés” – folytatta a szakértő. „Abban ugyanis, hogy valaki nőként sikeres legyen a munkájában és ambíciózus célokat merjen kitűzni maga elé, óriási szerepe van a környezete támogatásának és annak, hogy pozitív példákat lát. Éppen ezért a hölgyek karrierútjának, vezetővé válásának előmozdításában fontos, hogy helyet kapjanak az ösztönző tehetségprogramok és mentorok, a női vezetői példaképek bemutatása, illetve az önbizalmat fejlesztő programok is.” Ezek hatékonyságára a pénzintézet saját példáján keresztül mutat rá: az elmúlt években a K&H meNŐk karrieriskola és mentorprogram, a K&H kitűNŐk rendezvénysorozat inspiráló beszélgetései és a sikeres női vezetők megszólaltatása, cikkeken, podcastokon keresztül történő bemutatása is hozzájárult ahhoz, hogy 2023-ban kimagasló 48 százalékra emelkedett a női vezetők aránya, illetve a női munkavállalók közel kétharmada (64%) élhetett a munkakörváltás, komplexebb pozícióba lépés vagy előléptetés lehetőségével.

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!