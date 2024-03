– A vaníliaőrleménynél vettem észre, hogy korábban 1400 forintért tele volt a pohár, most meg alig van benne – mondta Győrfi Józsefné kaposvári nyugdíjas.

Az intézkedés az egymilliárd forint nettó éves árbevételű élelmiszerláncokat érinti. Ez Somogyban a magyar bolthálózatoknál vegyes képet mutat. A Csurgó Coopnál nem készülnek, hiszen náluk félmilliárd alatti ez az összeg, a Kapos Coopnál viszont túllépték a határt, ahogy az Atád Coopnál is éppen.

– Nem új jelenség, az elmúlt három-négy évben a gyártók folyamatosan alkalmazták, de csak most került fókuszba – mondta a zsugorinflációról Gulyás Árpád, a Csurgó Coop vezérigazgatója. – A vevő látja, hogy kevesebbet kap a pénzéért, a kormányzat pedig azt próbálja elérni, hogy ezzel ne nőjenek a vevők terhei, illetve legyen meg a vásárlónak a többletinformációs lehetősége.

Elég régóta működik ez a burkolt áremelés, erősítette meg Hatta József, a Somogy Coop Egyesület elnöke. Szerinte az intézkedés nem fogja meg az inflációt önmagában, de az sem tartható, hogy sok kiszerelt termék csomagolási tartalmát csökkentik az élelmiszergyártók. Bár ez továbbra sincs korlátozva, csak tájékoztatni kell róla.

– Elég rövid idő van az átállásra, a bolti dolgozóknak ellenőrizniük kell az eladótérben lévő készleteiket, ami pluszmunkát jelent – mondta a pénteken életbe lépő intézkedésről Hatta József. – Nekem száznál több termékről van információm, ahová a felhívó táblákat ki kell helyezni.

A bejáratnál egy figyelmeztető plakát fogadja a vevőket, az árcéduláknál pedig kis felkiáltójelek sorakoznak az üzletekben. A jogszabály úgy rendelkezik, hogy a gyártó cégeknek kell küldeniük a terméklistát, hogy milyen áruknál változott a csomagolás. Megkerestük a Somogyban működő élelmiszerláncokat, közülük a Spar és a Tesco is azt válaszolta, hogy a témában az Országos Kereskedelmi Szövetség (OKSZ) képviseli az álláspontjukat. Ezért fordultunk az OKSZ főtitkárához, Vámos Györgyhöz.

A gyártó dönt, a kormány figyelmeztet

Mint minden előírás, az új rendelet is feladatot és többletmunkát jelent, de a kereskedők minden tőlük elvárhatót megtesznek az átállásért, mondta Vámos György. Hozzátette: a kereskedelem folyamatosan kap újabb feladatokat, mert az idei első félévben kell bevezetni az italcsomagolás kötelező visszaváltását, és március 1-től hatályba lép a zsugorinflációs rendelet. Ha egy termék kiszerelése kisebb lesz, arról a gyártó dönt, magyarázta. Több oka is lehet annak, hogy változik egy áru a kiszerelése, kevesebb lesz a súlya és a térfogata. Lehet a cél az is, hogy ne kelljen árat emelni, ha a vásárló hozzászokott az árhoz, de az is előfordulhat, hogy a gyártási költségek drágultak. Az Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkára hangsúlyozta, hogy nincs szó szabálysértésről ilyen esetben. Vámos György szerint fontos, hogy a jogszabály szerint a gyártó szolgáltat adatot egy kereskedőnek, legyen a cég akár importőr. Egyidejűleg a NÉBIH honlapján is megjelenik az információ.