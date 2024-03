Az idei felmérésben részt vevő több mint 500 cég válasza alapján elmondható, hogy kevesebb munkaadó tervez emelni a fizetéseken, mint amennyi az előző évben emelt. Az év eleji tervezés tekintetében azonban változatlan a helyzet: most is tízből hat cég jelezte ez irányú tervét. Tavaly azonban végül a vártnál több vállalatnál volt bérfejlesztés, ugyanis év végéig tízből nyolcnál valósult meg.

A béremelés mértéke és formái

A bérfejlesztést tervező cégeknél tízből hét esetben a teljes szervezetet érintő, általános béremeléssel számolnak. A 2023-ban megvalósuló emelések átlagos mértéke végül hasonlóan alakult, mint azt előzetesen tervezték a vállalatok: a 12,2%-os tervhez képestvégül átlagosan 12,5%-os növelést eszközöltek. Az ebbe a csoportba tartozó vállalatok 43%-a kisebb mértékű béremelést tervez idén, mint 2023-ban.

2023-ban a munkavállalók 74%-a kapott fizetésemelést, rendszeres juttatást, egyösszegű bónuszt vagy fizetéskiegészítést, 2022-ben ez az arány 63% volt. Az emelésben részesült dolgozók 61%-a fizetésemelést kapott, 8%-uk rendszeres juttatásban részesült, 14% pedig egyösszegű juttatásban vagy fizetéskiegészítésben.

Azoknál a munkavállalóknál, akik kaptak fizetésemelést tavaly, az esetek háromnegyedében ez egy alkalommal történt meg, 19%-uknál pedig kétszer is emeltek a béreken. Ennek mértéke a dolgozók egyharmadánál nettó 20 ezer forint alatt volt, 39% kapott 20 és 50 ezer forint közötti összeget, 4%-uk béremelése volt 50 és 150 ezer forint között, 15%-uké pedig ennél magasabb.

Megfelelni az elvárásoknak

Az idei évet tekintve a munkavállalók elvárásai magasabbak az előző évhez képest: 2023-ban a munkavállalók 55%-a, míg idén már 74%-a gondolja úgy, hogy az év során emelnek majd a fizetésén vagy részesül valamilyen juttatásban, fizetéskiegészítésben. Ezeknek a munkavállalóknak a fele viszont nem kielégítő mértékű emelésre számít: magasabb összeget várnak el, mint amekkorát reálisnak vélnek.

– A munkavállalói aktivitás a munkaerőpiacon ahogyan egy éve, úgy jelenleg is fokozott. A cégek felismerték az ebben rejlő lehetőségeket a toborzás terén, illetve a helyzet kockázatait is jól mérték fel. A válaszokból ugyanis kiderült, hogy a munkavállalók megtartása továbbra is kulcsfontosságú sikertényező a cégek számára. A munkaadók háromnegyedénél a béremelés egyik fő célja a munkavállalók megtartása, harmaduk pedig a szakemberek megszerzésében akar előnyösebb pozícióhoz jutni ezzel, tehát továbbra is ez a két szempont mozgatja a fizetésemeléseket a vállalati oldalon – mondta el a kutatás eredményei kapcsán Dencső Blanka, a Profession.hu piackutatási és üzletfejlesztési szakértője.