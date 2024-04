Változásra van szükség a mezőgazdaságban

A korai tulipánszüret is bizonyítja, hogy a klímaváltozás kihívás elé állítja a mezőgazdaságban dolgozókat. – Nehéz időket élünk, a kalászosok, olajosok csodájából nem tudunk palotát építeni. Hosszútávon diverzifikációra van szükség, amire jó példák a szőlősgyörökihez hasonló élménykertek – mondta Madarász Zoltán, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara somogyi elnöke.

Már tavasszal virágokkal csábít a Balaton

Klotz Péter, Szőlősgyörök polgármestere azt emelte ki, hogy a tulipános jelentősen hozzájárul a balatoni turizmushoz. – Az elmúlt hétvégén is több ezren voltak a TulipGardenben. Szerencsére még működik a településen néhány ehhez hasonló vállalkozás, amelyek nem kérnek, hanem építenek – jegyezte meg a polgármester. Aki azt is elmondta: hogy az elmúlt években egyre népszerűbb lett Szőlősgyörök, ezért is növekszik a falu: új ingatlanokat kellett belterületté nyilvánítani, ahol magánberuházók kezdtek építkezni.

Biró Norbert, a Somogy Vármegyei Közgyűlés elnöke is köszöntötte az érdeklődőket, s egyúttal megköszönte a TulipGarden alapítóinak, hogy Somogyország hírnevét öregbítik.

Kormányzati segítség a fejlődéshez

Nagyon hasznosak a látványkertek a mezőgazdaság számára, emelte ki a szezonnyitón Feldman Zsolt, az Agrárminisztérium helyettes államtitkára. – Az emberek tisztább képet kapnak arról, hogy milyen egy gazdaság élete és hogyan kerül a vágott virág a vázába – tette hozzá. Feldman Zsolt egyúttal bejelentette: 1,6 milliárd forintos támogatási konstrukció nyílik meg kertészeti vállalkozások részére. Ebből nem csak dísznövénykertészetek részesülhetnek, de a viszonteladással foglalkozó kis- és mikrovállalkozók is pályázhatnak.

Jó szezonra számítanak a díszkertészetek

A NAK előrejelzése szerint a múlt évi rekordforgalom után az idén is élénk kereslet várható az egynyári dísznövények piacán. Nagy reményekkel várják a tavasszal virágzó növények értékesítési időszakának kezdetét a hazai díszkertészek. Bár az elmúlt évek átlagához képest az idén valamivel kevesebb palántával készülnek a szezonra, az ágazati szereplőinek reményei szerint a piacra kerülő valamennyi egynyári, kétnyári és évelő növény gazdára talál majd az idén.

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Magyar Díszkertészek Szakmaközi Szervezetének közös piaci körképe szerint muskátliból mintegy 8-10 millió, más virágzó dísznövényből pedig mintegy 22-25 millió palánta kerülhet a piacra ebben az évben.